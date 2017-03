Đôi tình nhân dùng gạch cướp xe ôm ở TP.HCM

Công an quận 9 vừa bắt giữ Huỳnh Thanh Phong (25 tuổi, quê tỉnh Long An) và Lê Bích Nhi (19 tuổi, ngụ TP.HCM, cả 2 sống như vợ chồng) để điều tra, xử lý hành vi cướp tài sản.



Trước đó, tối 9-10, ông Trương Văn B. (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh hành nghề xe ôm) chờ khách ở góc đường Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long (gần bệnh viện Nhân dân Gia Định), quận Bình Thạnh, TPHCM.



Nhi và Phong bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 22 giờ, có 1 đối tượng nam đến kêu ông B. chở về quận Phú Nhuận đón vợ. Sau đó cả 2 người này thuê chở đi Cần Giuộc, tỉnh Long An với giá 500 nghìn đồng. Sau khi đến Long An, cặp đôi này lại đổi ý, kêu ông Bụng chở về quận 9 với tiền công tổng cộng 800 nghìn đồng.



Đến rạng sáng, khi tới khu vực gần chung cư C2, đường Lê Văn Việt, quận 9, cặp đôi kêu ông B. chở vào khu công nghệ cao để lấy tiền trả và bất ngờ dùng gạch tấn công, quật ngã người lái xe ôm rồi cướp xe tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó đã đến công an phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 trình báo.

Công an quận 9 phối hợp cùng công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An qua điều tra, truy xét xác định Huỳnh Thanh Phong là kẻ chủ mưu vụ cướp táo tợn.

Sáng 13-10, Phong và Nhi bị công an phát hiện bắt giữ tại một gầm cầu ở quận Phú Nhuận.

Tại cơ quan điều tra, tên Phong khai nhận, để có tiền tiêu xài, sử dụng ma tuý, Phong rủ Nhi tìm người chạy xe ôm lớn tuổi để cướp xe.

Cả 2 khai nhận chiếc xe cướp được bán cho 1 đối tượng tên Chiến ở quận 10 với giá 1,3 triệu.