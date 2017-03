Đôi tình nhân giết người, cướp xe ôm bị bắt

Ngày 3-5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt khẩn cấp đôi tình nhân, nghi can gây ra vụ giết, cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) vào đêm 26-4. Hai nghi can bị bắt giữ tại khu vực nhà trọ phường Xuân Trường, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Bước đầu cả hai khai tên là Lê Văn Chiều (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và H’ken Kgiang (22 tuổi, quê Đắk Lắk). Cả hai là tình nhân, thuê phòng trọ sống như vợ chồng tại TP Đà Lạt và chuyên hành nghề trộm cướp.

Theo lời khai của hai nghi phạm, chiều 26-4, hai người đến Bến xe Đức Long (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) tìm kiếm xe ôm để cướp. Tại đây, hai người “chấm” ông Nguyễn Văn Lắm vì thấy ông này lớn tuổi (64 tuổi). Sau đó, họ yêu cầu ông chở đi công việc ở Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận - cách Bến xe Đức Long khoảng 50 km) với giá cao nên ông Lắm nhận lời.





Hiện trường nơi xảy ra vụ giết, cướp xe ôm chiều 26-4. Ảnh: P.NAM

Khi ông Lắm chở hai người đến xã La Dạ, phát hiện có một con đường mòn dẫn xuống suối Đaguri, Chiều yêu cầu ông chở vào và bất ngờ vật ngã nạn nhân. Biết bị cướp, ông Lắm không thể chống cự, chỉ xin tha mạng nhưng đôi tình nhân này đã lạnh lùng dùng cây gỗ sát hại rồi lục túi quần lấy điện thoại di động, ví có hơn 600.000 đồng rồi chạy xe cướp được về TP Đà Lạt bán với giá 6 triệu đồng.

Trong khi đó, đến tối mịt vẫn không thấy ông Lắm về nhà, liên lạc điện thoại bất thành, gia đình đã đến trình báo cho cơ quan công an. Đến chiều 30-4, một người dân đi cắt cỏ cho bò ăn phát hiện thi thể nạn nhân đã phân hủy. Sau khi cho gia đình nhận diện và xác định nạn nhân, công an hai tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng đã phối hợp điều tra.

Trích xuất qua camera của một cửa hàng xăng dầu cạnh bến xe nơi nạn nhân đậu xe chờ khách, công an ghi được hình ảnh của đôi tình nhân. Cộng với mô tả của một chủ nhà nghỉ gần đó khi đôi tình nhân này đến thuê phòng, lực lượng công an hai tỉnh đã truy xét trên diện rộng và thực hiện lệnh bắt hai nghi can.

Đáng chú ý ngoài vụ giết, cướp xe ôm vừa nêu, cả hai khai nhận còn gây ra một số vụ án tương tự tại tỉnh Đắk Lắk và nhiều vụ trộm tài sản khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án.