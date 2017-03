Đôi tình nhân khỏa thân tự tử tại nhà nghỉ

Theo người quản lý nhà nghỉ, 2 giờ 10 rạng sáng ngày 20-9, cặp đôi này đi xe tay ga Attila màu vàng đến thuê phòng 102 nghỉ lại.

Đến 18 giờ chiều cùng ngày không thấy ra ăn uống, người quản lý nhà nghỉ gọi cửa nhiều lần không thấy trả lời; nghi ngờ việc chẳng lành, liền phá cửa vào phòng, thì thấy cặp tình nhân đã chết trên người không mảnh vải che thân; trong phòng nồng nặc mùi hôi hóa chất…

Ngay sau đó, Công an tỉnh, Công an TP Phan Thiết, Công an P Phú Trinh, ban bảo vệ dân phố 11 đã có mặt kịp thời điều tra vụ việc; xác định 2 nạn nhân là Phạm Long Thành (SN 1994) ngụ khu phố 1, phường Đức Long; người nữ là Đặng Thủy Tiên (SN 1993) ngụ thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, Phan Thiết. Người nhà 2 nạn nhân đã xin cơ quan chức năng đem xác 2 con về mai táng…