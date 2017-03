Đôi tình nhân nghiện “khua” shop thời trang

Khoảng 4h30 ngày 5/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng phát hiện 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi trên xe máy nhãn hiệu Yamaha Venus BKS 16M5-3054 trên địa bàn khu Phương Lung, phường Hưng Đạo thuộc quận chở hàng cồng kềnh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng này lập tức dùng hàng hóa vất ra đường cản trở rồi bỏ chạy.

Sau 30 phút truy đuổi, các trinh sát Công an quận đã bắt được 2 đối tượng trên gồm: Vũ Hồng Quang, 28 tuổi, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An và Đỗ Thị Thảo, 30 tuổi, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Được biết, cặp tình nhân này đều nghiện ma túy. Riêng, Quang từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Quang và Thảo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kế hoạch, 3h ngày 5/7, Quang chở Thảo xuống khu vực quận Dương Kinh rồi vào một cửa hàng bán quần áo tại khu Phương Lung. Trong khi Quang dùng đồ nghề bẻ khóa, lẻn vào lấy trộm đồ đạc, Thảo làm nhiệm vụ cảnh giới song đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ với đầy đủ tang vật gồm: 1 CPU đã qua sử dụng, 1 màn hình máy tính nhãn hiệu Acer, 50 quần Jeans, áo phông, áo sơ mi các loại, 1 ĐTDĐ, 1 cờ lê, 1 tuốcnơvít, 1 kìm, 1 đèn mỏ.





Theo Đ.H (CAND)