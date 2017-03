Đôi tình nhân thuê cả xe tải để trộm đồ

Thấy buổi tối Công ty TNHH điện Thiên Trường (có trụ sở tại Từ Liêm, Hà Nội) không có người trông coi, tên Nguyễn Hữu Mạnh (21 tuổi, quê Thanh Hóa) đã lén ăn trộm chìa khóa của công ty đem đi đánh thêm một bộ khóa mới rồi rủ người yêu là Nguyễn Thị Tuyết (22 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) và hai tên khác là Phạm Văn Thanh (16 tuổi, ở Bắc Giang) và Nguyễn Hữu Vinh (Thanh Hóa) lên kế hoạch vơ vét tài sản của công ty.

Ngày 22/8, chờ đến tối, khi tất cả nhân viên đã khóa cửa và rời công ty, Mạnh và đồng bọn bắt đầu ra tay hành động. Đến 21h, Mạnh phân cho Thanh đứng ngoài cửa hàng canh chừng, còn mình cùng Vinh mở khóa vào khoắng đồ, cho vào các bao tải buộc chặt để dễ bề vận chuyển. Mạnh đã gọi điện cho Tuyết đến và dùng xe máy của Tuyết chở chiếc két đến một ngôi nhà hoang cách đó không xa.

Sau đó Tuyết quay lại công ty, chuẩn bị gọi thêm một xe ô tải đến công ty để khuân nốt số tài sản trộm được thì phát hiện Thanh đang bị công an "hỏi thăm" nên Tuyết đã lặng lẽ chuồn êm và cùng người tình bỏ trốn lên tận Hòa Bình. Tên Vinh đứng canh gác gần đó thấy vậy cũng lẩn trốn luôn.

Tuy nhiên, đến 1 giờ sáng ngày 23/8, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã tóm gọn đôi tình nhân khi cả hai đang lẩn trốn ở Hòa Bình. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trộm được của công ty một két sắt trong đó có 4.000 USD, 75 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan đến sở hữu nhà đất của bà giám đốc. Ngoài ra, còn một túi xách có hơn 500.000 đồng, dàn máy vi tính và 4 cuộn dây điện có giá trị gần 100 triệu đồng. Toàn bộ tang vật của vụ án đã bị công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, tên Mạnh khai lên Hà Nội làm nghề kéo xe bò chở đất và vật liệu xây dựng. Trước khi làm nghề kéo xe bò, Mạnh có làm thợ xây và quen với Tuyết, một thợ nề. Phải lòng nhau, Tuyết và Mạnh đã thuê nhà sống như vợ chồng. Một thời gian sau thì Mạnh phát hiện Tuyết đã có chồng và một con trai 3 tuổi, nhưng vì chồng Tuyết đã đi xuất khẩu lao động từ đầu năm 2008 nên cả hai vẫn tiếp tục sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng với nhau.

Theo lời Mạnh, thu nhập từ kéo xe bò không đủ để sinh sống và trả tiền thuê nhà trên đất Hà Nội nên hắn định bụng sẽ quay về quê. Chính lúc đó, Mạnh được giám đốc công ty, một người họ hàng nhận vào làm nhân viên bán hàng và chở hàng. Tuy nhiên, mới làm chưa đầy một tháng, chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên, Mạnh đã lên kế hoạch khoắng hết tài sản của vị ân nhân này.