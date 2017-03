Đôi tình nhân thuê phòng trọ làm 'căn cứ' bán ma túy

Ngày 14-10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự các đối tượng Lương Minh Tâm (36 tuổi), Sa Phi (36 tuổi, người tình của Tâm), Phạm Viết Thắng (35 tuổi) và Phạm Thuân Trừng (37 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.



Đối tượng Tâm tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, trưa 13-10, Đội cảnh sát ma túy Công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) bắt quả tang Thắng và Trừng khi cả hai đang cất giấu gói ma túy đá trong phòng trọ. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận thường xuyên mua ma tuý từ Tâm về sử dụng.



Cảnh sát tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Tâm tại một dãy trọ trên đường Bế Văn Đàn (khu phố Bình Đường 3, phường An Bình). Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ thêm người tình của Tâm là Sa Phi và thu giữ bảy gói ma túy đá.



Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Ban đầu, Tâm khai nhận mua ma tuý tại TP.HCM về giao cho Sa Phi chia nhỏ ra từng tép để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn phường An Bình. Cặp tình nhân này thuê phòng trọ để làm nơi cất giấu ma túy.



Cơ quan công an xác định Tâm từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng đối tượng Sa Phi đang bị bệnh nên được tại ngoại để điều trị.