Đôi trai gái chết thảm trước ngày cưới

Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là hai gia đình gặp nhau để tính đến chuyện làm đám cưới cho đôi trai gái, nhưng một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại quán café nhà anh T.Q.G: Một người chết trong tư thế treo cổ trên trần nhà, còn một người chết trên giường ngủ với nhiều vết đâm chí mạng.

Nối lại duyên xưa

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều ngày 16/12 tại quán café của anh T.Q.G (xã V.T, Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Căn phòng nơi anh G. và chị P. chết thảm.

Hai nạn nhân được xác định là anh T.Q.G, chết trong tư thế treo cổ lên trần nhà, miệng nạn nhân bị bịt kín bằng băng dính và chị N.T.P (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Tìm hiểu được biết, hai người đã quen và có tình cảm với nhau 7 năm trước, khi anh G. còn đang học nghề điện tại Hà Nội. Sau khi anh G. học xong, về quê lập nghiệp thì tình cảm của hai người cũng bị gián đoạn.

Cách đây khoảng 3 tháng anh T.Q.G có liên lạc lại vào số điện thoại cũ của chị P. thì thấy một giọng đàn ông bên kia đầu dây. Anh G. gặng hỏi thì người đàn ông trên nói là tên P.- em trai của chị P. Anh G. được người này cho số điện thoại liên lạc với chị gái mình.

Sau khi có số điện thoại mới của chị P., anh G. đã liên lạc lại. Hai người nhận ra nhau, tình cảm trước đây giờ lại trỗi dậy. Kể từ đó họ thường xuyên qua nhà nhau để thăm hỏi.

Đầu vấn khăn tang, chị T.T.H.Y (em họ anh G.) đau buồn kể lại sự việc: "Ngày 15/12 anh G. xuống Hà Nội đón chị P. về quê để ăn giỗ ông ngoại của G. Khi chị P. về nhà anh G. thì nhận được sự tiếp đón rất niềm nở của gia đình.

Lúc bố anh G. hỏi ý kiến hai người về chuyện tương lai, anh G. và chị P. hoàn toàn nhất trí với ý kiến gia đình và dự định ngày 28/12 (tức ngày 16/11 âm lịch) gia đình nhà trai sẽ xuống quê chị P. để thưa chuyện của hai người. Tối hôm đó, hai người vẫn bày bán café (quán café anh G. mở từ năm 2007) như mọi ngày, vì là ngày cuối tuần nên khá đông khách nên chủ quán nghỉ muộn.

Cũng chính vì lý do đó nên ngày hôm sau (16/12) gia đình không gọi sớm để hai người ngủ thêm. Trưa ngày hôm đó, hai người cũng không về ăn. Gia đình cho rằng anh G. đã đưa chị P. về Hà Nội rồi...

Quán café của anh G.

Một người hàng xóm cho chúng tôi biết thêm: Đến khoảng 16h ngày 16/12, có hai thanh niên đi xe máy đến cổng nhà, gọi tên anh G., nhưng bố anh G. nghĩ đây là khách nên không lên tiếng vì ông không biết cách pha chế, bán hàng.

Nhưng đến khoảng 18h hai thanh niên lúc trước gọi cổng đi xe máy thẳng lên nhà và hỏi: Đây có phải nhà anh G. không? Họ giới thiệu mình là em trai của chị P. Anh này cho biết gia đình gọi cho chị P. và anh G. rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy...

Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người vội lao xuống quán café, tiến vào phòng ngủ bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: Anh G. đang trong tư thế treo cổ lên trần nhà, còn chị P. nằm chết trên giường, sàn nhà có rất nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ địa phương, công an huyện Lập Thạch đã nhanh chóng có mặt, đồng thời báo cáo về Công an tỉnh Vĩnh Phúc. CQCSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp tốc đến hiện trường, làm công tác giám định pháp y và cùng Công an huyện Lập Thạch đưa thi thể chị N.T.P về quê để an táng theo nghi lễ địa phương.

Kết quả giám định pháp y cho thấy: Chị P. bị đâm 3 nhát. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị P. là do mất máu. Còn anh G. chết trong tư thế treo cổ, miệng bị bịt chặt bằng băng dính.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được một con dao chọc tiết lợn, một sợi dây thừng.

Tự tử hay bị sát hại?

Trước khi vụ việc xảy ra anh G. được người dân ở đây đánh giá là người sống mực thước, không làm mất lòng ai trong làng xã. Sau khi học xong ngành điện, anh không theo nghề mà về phụ giúp công việc đồng áng cho bố mẹ. Năm 2007 anh mở một quán café nhỏ gần nhà để có thêm thu nhập cho gia đình.

Nhà anh G. có 2 anh em trai, tuy đã lớn tuổi nhưng G. chưa tính đến chuyện lập gia đình. Chỉ đến khi gặp lại chị P. anh mới xác định lập gia đình dù biết chị P. đã có một đời chồng và hai con thơ.

Khi anh G. dẫn chị P. về ra mắt, gia đình cũng rất thông cảm và tạo điều kiện cho hai người đến với nhau.

Trước cái chết của anh G., gia đình anh lập luận: Nếu anh G. tự tử thì dưới chân anh phải có bàn hoặc ghế để trèo lên, đằng này lại không có. Anh G. bị bịt kín miệng bằng băng dính là do anh tự làm hay ai đã làm việc đó? Dưới chân nạn nhân có một chất màu đỏ giống máu (nhưng không phải là máu) Đây là chất gì?... Từ những nghi vấn đó, gia đình anh G. đặt câu hỏi: Đây có phải là một vụ giết người rồi tự sát hay là một vụ sát hại?

Hiện nay CQCSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ sự việc.

Theo Việt Thanh (Giadinh.net)