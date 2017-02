Đôi trai gái đang tâm sự trước chung cư thì gặp cướp

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 9-2, khi chị PTML (quê Khánh Hòa) cùng với bạn trai đang tâm sự trước nhà tại khu chung cư Tân Tiến (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) thì có hai người đi xe máy đến dùng dao khống chế, yêu cầu chị L. đưa tài sản.

Hoảng sợ, chị L. đã mở ví lấy 110.000 đồng và tháo một chiếc lắc tay trị giá khoảng 2 chỉ vàng đưa cho những người này.

Tưởng vậy là xong, ai ngờ chị L. còn bị họ giật thêm sợi dây chuyền trị giá khoảng một chỉ vàng trước khi lên xe bỏ đi.

Nạn nhân sau đó trình báo với công an quận 12. Qua truy xét chỉ trong đêm, Công an đã bắt được Huỳnh Tâm Tính (ngụ cùng quận, ở phường Tân Thới Hiệp). Tính khai đi cùng Võ Thanh Hiếu (cũng trú phường Tân Thới Hiệp). Công an đang vận động gia đình Hiếu đưa con ra đầu thú.

Về An ninh trật tự trên địa bàn từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, công an quận 12 thông tin tình hình trộm cắp trên địa bàn quận tăng lên, có ngày xảy ra hai vụ.

Kẻ gian thường để ý nhà vắng chủ hoặc lúc chủ nhà ngủ say thì cạy cửa đột nhập để lấy tài sản. Nhiều trường hợp trộm cắp tài sản có giá trị khá lớn như két sắt, vàng, USD,…