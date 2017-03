Đội trưởng bảo vệ trung tâm thương mại Big C... trộm laptop của khách

Ngày 11/9, Trung tá Nguyễn Văn Đấu, Phó Công an phường Hưng Phú, cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển lên cấp trên là Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, để thụ lý vụ trộm cắp tài sản của khách hàng tại nhà gửi xe siêu thị Big C Cần Thơ.

Theo ông Đấu, sáng 10/9, sau khi nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Trúc Ly (23 tuổi) về việc mất máy tính xách tay trong cốp xe gửi tại siêu thị này, công an phường Hừng Phú đã phối hợp với Big C kiểm tra camera an ninh khu vực nhà xe. Công an phát hiện nam thanh niên tên Long dời xe máy của chị Ly sang vị trí khác nhằm tránh tầm kiểm soát của camera.

“Vụ việc có dấu hiệu hình sự nên chúng tôi báo cáo Công an quận Cái Răng và lập hồ sơ xử lý. Chiều qua nghi can này nhờ một người ở cùng phòng trọ mang máy tính vào nộp cho Ban quản lý trung tâm thương mại và nơi đây đã bàn giao tang vật cho công an phường. Chúng tôi đã liên lạc với gia đình nghi can, kêu gọi anh ta ra trình diện để được khoan hồng”, ông Đấu nói.

Kể lại vụ mất laptop, chị Ly cho biết, tối 9/9 chị vào siêu thị mua đồ, trong cốp xe để máy tính xách tay. Khi đậu xe vào bãi, chị nhấc thử yên xe lên kiểm tra thì thấy vẫn khoá. Mua đồ xong về đến nhà thì chiếc laptop không còn trong cốp xe. Chị Ly quay lại siêu thị yêu cầu cho xem camera an ninh thời điểm đó nhưng màn hình trắng xóa.

"Khi công an kiểm tra camera an ninh, Long đứng gần đạp vào chân tôi, kêu ra ngoài nói chuyện. Anh ta bảo tôi nói với công an là không mất máy tính, sẽ cho chuộc lại nhưng tôi không đồng ý. Ngay sau đó anh ta đi mất", chị Ly nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hữu Đức, Công ty Cổ phần bất động sản Việt - Nhật (quản lý vận hành Trung tâm thương mại Big C) cho biết đơn vị có hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Toàn Cầu tại Cần Thơ, Long là nhân viên ở đây và được cử đến làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực nhà xe với chức danh đội trưởng.

"Trung tâm sử dụng 2 hệ thống camera an ninh. Hệ thống thứ nhất của công ty bảo vệ chưa ghi được hình ảnh Long lấy cắp tài sản nhưng hệ thống camera của chúng tôi thì ghi được. Chúng tôi đã chuyển giao cho cơ quan công an và đang xem xét lại hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ", ông Đức cho hay.

Ông Trần Hoàng Thằng, chỉ huy khu vực Cần Thơ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Toàn Cầu, cho biết Long vào làm việc được khoảng 3 tháng. Vì có kinh nghiệm làm bảo vệ tại một đơn vị khác và từng tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, nên Long được đảm nhiệm chức vụ đội trưởng.

"Ngay trong ngày 10/9 chúng tôi đã có quyết định sa thải nhân viên này và đang phối hợp với cơ quan công an điều tra xử lý, cũng như kêu gọi anh ta sớm ra trình diện. Đây là hành động gây ảnh hưởng đến uy tín công ty và đối tác, chúng tôi thành thật xin lỗi đối tác cũng như khách hàng của Big C Cần Thơ”, ông Thắng nói.

Theo Cửu Long/VNE

*Tên nghi can trộm laptop đã được thay đổi.