Đối tượng đầu vụ nhiều lần tổ chức “tuyển vợ” cho Hàn Quốc

Ngay sau đó, công an đã đưa các đối tượng môi giới cùng với những người có liên quan về trụ sở Công an phường Phú Trung (quậnTân Phú) để lấy lời khai. Qua đó, ba nhân vật đầu vụ trong đường dây môi giới gồm Vòng A Mùi (tự Hải Yến, 53 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Vòng Cam Liên (40 tuổi, em gái bà Mùi, ngụ xã Vĩnh An, Đồng Nai) và Lý Anh Vũ (31 tuổi, con bà Mùi).

Bà Mùi quen biết với Yang Hong Li nên Li móc nối tuyển vợ cho đàn ông Hàn Quốc có nhu cầu. Bà Mùi giao cho Liên, Vũ về các tỉnh miền Tây săn “cô dâu” đưa về các “lò đào tạo” tại TP.HCM.

Trưa 18-12, Liên, Vũ gọi thêm Sỳ Kim Thọ (tự Bảy, 46 tuổi) và Linh Thắm Bắc (tự Vinh, 34 tuổi) gom 106 gái từ các “lò” chở đến nhà số 317 A Trịnh Đình Trọng (phường Phú Trung) để bốn “chú rể” Hàn tuyển chọn thì bị công an chặn đứng. Theo thỏa thuận, ai chọn được vợ phải chi cho đường dây bà Mùi 10.000 USD.Tuy nhiên, Liên, Vũ đưa lại cho mỗi cô gái được chọn ba triệu đồng gửi về quê.

Trước đó vào tháng 7-2008, Vòng Cam Liên và Dương Quốc Thái (33 tuổi, ngụ quận Tân Phú) từng tổ chức cho bốn người đàn ông Hàn Quốc “coi mắt” 121 cô gái tại khách sạn Diệu Quyên (quận Gò Vấp). Khi bị Đội 5 PC14 và Công an quận Gò Vấp phát hiện, Liên, Thái bị phạt 1,5 triệu đồng/người về hành vi môi giới hôn nhân trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục. Bốn “chú rể” Hàn bị phạt 15 triệu đồng/người vì có những hoạt động không xin phép theo quy định.

Cách đây gần một năm (tháng 12-2007), bà Mùi, bà Liên cũng tổ chức tuyển vợ cho một người Hàn Quốc với 68 cô gái dự tuyển tại nhà số 341/19/22 đường Khuông Việt (phường Phú Trung, quận Tân Phú). Sau khi công an phát hiện, bà Mùi, bà Liên bị xử phạt hành chính.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Liên, còn bà Mùi đã bỏ trốn khỏi địa phương.