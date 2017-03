Đối tượng gây nổ tiệm vàng nhằm mục đích cướp của

Đối tượng Tạ Văn Thanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đối tượng dùng mìn để cướp tiệm vàng Hoàng Tín sáng nay đã bị bắt giữ.Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào khoảng 11 giờ sáng nay, tại tiệm vàng Hoàng Tín, một đối tượng đi xe máy đến dựng trước cửa tiệm vàng này.Lúc này, đối tượng mang theo một túi màu đen đặt lên quầy vàng và đưa cho chủ cửa hàng là anh Vũ Hải Đường một tờ giấy với nội dung hắn cần tiền và yêu cầu chủ tiệm vàng phải đưa vàng và tiền nếu không sẽ cho nổ.Lúc này, chủ cửa hàng đã chống trả, ném túi xách màu đen ra ngoài và hô hoán.Thấy động, đối tượng lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ được 30m thì túi xách chứa mìn phát nổ làm 4 người bị thương nhẹ.Khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân đã nhanh chóng điện báo các lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Đống Đa, Công an Ba Đình, Công an phường Cát Linh, Công an phường Điện Biên và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.Rất nhanh chóng, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành bao vây. Bị truy đuổi gắt gao, đối tượng bỏ chạy vào phố Lý Văn Phúc rồi trèo lên mái nhà dân và chạy thoát ra ngõ 20 Cát Linh. Đến đây, hắn nhảy lên xe một người đi đường để tẩu thoát nhưng không thành công.Lúc này, Phó trưởng Công an phường Cát Linh Chu Phương Anh, đã phối hợp với các lực lượng Công an và quần chúng nhân dân kịp thời bắt gọn đối tượng, đưa về trụ sở cơ quan chức năng.Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Tạ Văn Thanh, sinh ngày 7/9/1987, thường trú tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.Do hoàn cảnh nghèo đói, Thanh nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Thanh đã tìm mua thuốc nổ, kíp nổ, dao nhọn, dùi cui điện của một đối tượng lạ mặt ở khu vực chợ Tân Thanh, Lạng Sơn mang về nhà, hỏi cách chế tạo mìn rồi tự chế mìn.Sáng ngày 20/6, Thanh một mình đi xe máy Dream biển số 98F6-9163 từ nhà đi xuống Hà Nội để thực hiện hành vi cướp tiệm vàng.Thanh đi vòng vèo qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội để tìm hiệu vàng thuận lợi để cướp và đã tìm được tiệm vàng Hoàng Tín và thực hiện hành vi của mình.Đại tá Đào Thanh Hải, trưởng phòng PC45 - Công an thành phố Hà Nội cho hay, trong thời gian vừa qua, công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần tổ chức diễn tập chống cướp tiệm vàng, ngân hàng và giải cứu con tin. Chính vì vậy, công tác tiếp cận, vây bắt đối tượng được tiến hành rất nhanh chóng."Chỉ tầm khoảng 20 phút sau khi vụ nổ xảy ra, đối tượng đã bị bắt giữ," vị trưởng phòng PC45 cho biết thêm.Đại tá Hải cũng cảnh báo, do tình hình kinh tế khó khăn trong thời gian gần đây dẫn đến một số đối tượng lười lao động, khó kiếm việc làm, nảy sinh ý đồ cướp của.Bên cạnh đó, việc quản lý thuốc nổ vẫn còn lỏng lẻo."Riêng trong vụ này, đối tượng đã dùng đến khoảng 4 cân thuốc nổ công nghiệp," thượng tá Hải cho biết.Về cơ chế kích nổ, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định./.Theo Sơn Bách (Vietnam+)