Đối tượng hiếp dâm chống lại cảnh sát

Thượng tá Nguyễn Đăng Việt – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Công Sơn (SN 1971), trú tại bản Liên Sơn xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm của đối tượng này.



Theo Cơ quan CSĐT – CAH Con Cuông, ngày 30- 7, Công an huyện Con Cuông nhận được đơn tố cáo của chị Bùi Thị A (SN 1988), trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tố cáo Sơn đã có hành vi cưỡng hiếp chị. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra. Sau khi nắm tình hình, xác minh đối tượng, ngày 4-8, Công an huyên Con Cuông đã phối hợp với Công an xã Lục Dạ triệu tập đối tượng Trương Công Sơn để làm việc. Thay vì hợp tác với Cơ quan điều tra, Sơn đã không chấp hành lệnh triệu tập còn lấy 1 con loại dùng để chọc tiết lợn và 1 dao quắm tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nhờ chủ động, lực lượng làm nhiệm vụ đã tước dao, khống chế, bắt giữ đối tượng.



Được biết, trước đó, Trương Công Sơn đã có 1 tiền án về tội giết người và 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ.



Theo Lợi Châu (ANTĐ)