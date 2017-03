Đối tượng khả nghi đã vắng nhà

Công an đã lập hồ sơ vụ án và triệu tập đối tượng khả nghi theo lời khai của gia đình ông Nguyễn Như Quế. Tuy nhiên, nhiều lần công an đến nhà Nguyễn Như Khả thì đối tượng này đều vắng mặt.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào lúc 7 giờ tối 22-2, có bốn đối tượng kêu cửa và lao vào nhà ông Nguyễn Như Quế, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, bất ngờ tấn công khiến cả gia đình phải nhập viện. Ông Nguyễn Như Quế bị thương rất nặng, đang thở ôxy tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Các bác sĩ dự đoán có thể ông Quế bị vỡ tá tràng và ứ máu trong bụng. Con trai năm tuổi của ông Quế cũng bị chúng đánh vào đầu và cánh tay, hiện cháu đang điều trị tại bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Quế) bị nứt xương vai và sưng đầu cũng đang điều trị tại đây.

Thượng tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho hay công an huyện đang giám định thương tích và chưa xác định được đối tượng gây án nên chưa thể khởi tố vụ án.

Trước đó, Công an xã Tam Xuân 2 đã để vụ việc kéo dài nhiều ngày và không vào cuộc vì lý do: Vì không có người nhà, nên công an chưa lập biên bản được, vụ việc chưa thể giải quyết.

Theo luật sư Đỗ Pháp, Trưởng Văn phòng luật sư Đỗ Pháp, thuộc đoàn luật sư TP Đà Nẵng thì việc khởi tố vụ án là việc phải làm ngay vì đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng có liên quan đến trẻ em.