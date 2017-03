Đối tượng Lê Xuân Trung đã đầu thú

4 đối tượng chống người thi hành công vụ bị bắt tại Công an quận Đống Đa (từ trái sang phải - Trà, Thắng, Đạt và Trung)

Theo tài liệu của lực lượng Điều tra Tổng hợp Công an quận Đống Đa cung cấp, ngày 2-9-2010, Lê Xuân Trung cùng một số người bạn là Trần Ngọc Thắng, SN 1982, trú tại ngõ 169A - Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa; Nguyễn Thu Trà, SN 1984 (vợ Thắng) và Nguyễn Quốc Đạt, SN 1984, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân uống rượu bia tại khu vực bến xe Giáp Bát. Sau đó, cả nhóm đi xe máy trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm về khu vực trường Đại học Công đoàn, quận Đống Đa để uống nước. Khoảng 17h15 cùng ngày, tổ tuần tra của Đội CSGT số 3, Phòng CSGT - CATP Hà Nội gồm các đồng chí Thượng sỹ Nguyễn Anh Tuấn và Trung úy Nguyễn Mạnh Hiệp đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Tây Sơn - Chùa Bộc, Thái Hà, phát hiện Thắng điều khiển xe máy chở Trung ngồi sau không đội mũ bảo hiểm đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trung xuống xe liền chửi bới, gạt gậy điều khiển giao thông và xô đẩy đồng chí Tuấn. Tiếp theo, Thắng hất đổ xe máy, cầm gạch ném vào xe máy đe dọa và xông vào chửi, túm áo đồng chí Hiệp. Không dừng lại ở đây, Lê Xuân Trung đã chạy vào khu nhà đang xây dựng gần đó nhặt 1 chiếc xẻng sắt xông vào hành hung đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Trước sự hung hăng côn đồ của Trung và Thắng, nhiều người dân bất bình đã can ngăn. Thấy chồng mình và Lê Xuân Trung xông vào hành hung cảnh sát, Nguyễn Thu Trà cũng xông vào túm áo, giằng co, kéo và chửi đồng chí Hiệp. Khi các chiến sỹ CSGT Đội 3 ngăn không cho Trà mang xe máy vi phạm của Thắng rời khỏi hiện trường, Trà đã có những hành vi xô đẩy và chửi bới các chiến sỹ công an làm nhiệm vụ xử lý vi phạm.

Cùng lúc đó, Nguyễn Quốc Đạt xông vào dùng tay chân đấm, đá đồng chí Hiệp. Đối tượng Thắng tỏ ra rất manh động, nhặt gạch lát hè đường tấn công đồng chí Hiệp. Tiếp theo, Lê Xuân Trung cầm 2 con dao inox xông vào định chém đồng chí Hiệp, đã bị nhân dân ngăn lại. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn xông vào dùng tay chân định tấn công đồng chí Hiệp. Khi lực lượng CS 113 Công an quận Đống Đa đến hiện trường, Thắng, Trung và Đạt bỏ chạy, còn Trà bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Quang Trung xử lý. Ngày 3-9-2010, Thắng và Đạt đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú.

Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 9-9-2010, Lê Xuân Trung đã tới trụ sở Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm pháp luật cùng đồng bọn. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, sớm đưa các đối tượng chống người thi hành công vụ ra xử lý trước pháp luật.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)