Đối tượng lừa đảo trên 5 tỷ đồng sa lưới

Ngày 12/9, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Thanh Hà - Phó trưởng Công an TP Long Xuyên, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Phước Năng (27 tuổi, ngụ Mỹ Thới, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) cho Công an huyện Thoại Sơn điều tra theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Năng nguyên là cán bộ một quỹ tín dụng ở TP Long Xuyên có điểm giao dịch tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn. Vào cuối năm 2007, lợi dụng uy tín cá nhân, y huy động tiền bên ngoài của nhiều người tại xã Định Mỹ, Định Thành và thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, sau cho các khách hàng vay "nóng" đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Năng còn đứng ra nhận đi trả nợ thay cho khách hàng, nhưng thực chất y không trả nợ cho ai cả. Sau khi "ẵm" được số tiền trên 5 tỷ đồng, Năng bỏ trốn đến thị xã Thuận An, Bình Dương xin đi làm công nhân và sinh sống tại đây...

Sau 4 năm lẩn trốn, đến ngày 7/9, một nạn nhân bắt được Năng đưa về nhà người quen ở khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, để thương lượng trả nợ. Đến khoảng 20h cùng ngày, Năng bỏ chạy bị bảo vệ dân phố khóm Đông Thịnh 9 bắt giữ, áp giải đến Công an phường Mỹ Phước.

Được tin Năng bị bắt giữ, nhiều nạn nhân đã đến Công an TP Long Xuyên tố cáo hành vi lừa đảo của y. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Theo N.Thơ (CAND)