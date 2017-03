Sáng 6-12, chị Bùi Thị Cường (SN 1983), trú tại trị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bất ngờ bị một thanh niên dùng túyp sắt đập liên tiếp vào đầu. Rất may người dân xung quanh kịp đến đưa chị Cường đi cấp cứu.

Đối tượng dùng túyp sắt đập vào đầu chị Bùi Thị Cường là Lê Sỹ Việt (SN 1991), quê Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại nhà trọ của gia đình chị Cường. Sự việc bắt nguồn từ nguyên nhân do trước đó giữa Việt và chị Cường đã lời qua tiếng lại vì chuyện thuê trọ. Chị Cường không đồng ý cho Việt tiếp tục thuê trọ nữa thì hắn liền giở thói côn đồ, hành hung chị. Sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã đưa chị Cường đến bệnh viện cấp cứu và bắt giữ đối tượng thuê trọ côn đồ này để giao cho Công an thị trấn Dĩ An lập hồ sơ xử lý. Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)