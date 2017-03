Đối tượng truy nã núp bóng cửu vạn để lẩn trốn bị bắt

Chiều 31/8, Công an thành phố Lào Cai đã bắt khẩn cấp tên Đỗ Đức Quyết, sinh ngày 4/5/1991, tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, can tội trộm cắp, cướp giật tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, có lệnh truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, sau khi thực hiện 2 vụ cướp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, nhưng hắn đã trốn trại, tìm lên Lào Cai từ tháng 2/2013 làm cửu vạn tại cửa khẩu tiểu ngạch xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Chiều 31/8, Quyết ra nhà một người họ hàng của y, địa chỉ tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai để chơi, thì Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai bắt giữ.



Theo T.X. (CATP)