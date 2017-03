Đôi uyên ương buộc tay nhau nhảy sông tự tử

Ngày 3/8, người dân ấp An Hội đi qua chiếc cống ngăn lũ thì phát hiện có một chiếc xe máy Wave đỏ dựng ở một góc khuất dưới chân cầu nhưng không thấy người, cạnh chiếc xe còn có hai đôi dép nam nữ để ngay ngắn và cạnh đó là chiếc áo khoác của cô gái.



Nhận được tin báo, công an xã An Hòa tới hiện trường và xác định chủ nhân sở hữu chiếc xe máy là anh Hồ Văn Chung (19 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng).



Chiếc cầu định mệnh nơi đôi tình nhân tìm đến cái chết.

Gia đình của thanh niên này cho biết, Chung đi khỏi nhà từ tối hôm trước cùng vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Thu Ngân (17 tuổi, ngụ ấp An Hội, xã An Hòa) đến nay vẫn chưa về.



Công an xác định khả năng đôi nam nữ này đã nhảy xuống sông tự vẫn. Một nhóm thợ lặn địa phương đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong tư thế buộc chặt với nhau bằng dây sạc điện thoại.



Được biết, cuối tháng 7/2012, hai gia đình đã gặp nhau và ấn định ngày 2/9 sẽ tổ chức đám cưới.



Tuy nhiên, khi đi xem bói, thầy bói phán rằng, một trong hai người sẽ chết khi lấy nhau nên gia đình nhà trai muốn hủy hôn. Chung không đồng ý và nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ. Chiều 1/8, Chung nổi nóng đưa bạn gái bỏ đi. Đêm hôm đó đôi nam nữ này không về nhà.