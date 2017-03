Đôi vợ chồng trẻ tự tử trong căn hộ chung cư

Tin từ cơ quan CSĐT, khoảng 9h ngày 4/3, người dân phát hiện tại phòng 1.208 nhà CT3A-X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), anh Ngô Minh Đức (SN 1983), cán bộ một công ty bảo hiểm trụ sở tại phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và vợ là Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1983) làm nhân viên một công ty thiết kế xây dựng đã chết trong phòng ngủ. Bên cạnh phòng có bếp than tổ ong, nạn nhân có để lại bức thư tuyệt mệnh.



Cơ quan công an bước đầu xác định vợ chồng anh Đức tự tử do nợ nần tiền nong. Được biết, vợ chồng anh chị Đức và Hạnh cưới nhau năm 2009, có một cháu gái hiện ở với ông bà nội. Công an quận Hoàng Mai đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Theo Phúc Hưng (VTC News)