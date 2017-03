Đội xe ôm bắt cướp

Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch UBND phường 6, cho biết: “Trước đây, tình hình an ninh trên địa bàn rất phức tạp. Do phường nhiều tuyến đường “bàn cờ” nằm dọc kênh Tàu Hủ, có nhiều bến bãi vận chuyển hàng hóa. Người chạy xe ôm thường xuyên chứng kiến cảnh cướp giật giữa đường thấy bất bình rồi ra tay. Trước khí thế đó, công an phường động viên, phát huy nghiệp đoàn xe ôm tham gia bắt cướp”.

Không thua “ SBC”

Đến nay, nghiệp đoàn xe ôm phường 6 có 94 thành viên đăng ký tham gia và hoạt động ở 14 điểm, bến bãi trên địa bàn phường. Trong 10 năm qua, nhiều thành viên trong nghiệp đoàn xe ôm đã cung cấp cho công an phường hơn 300 nguồn tin về các vụ gây rối trật tự, cướp giật, tội phạm buôn bán ma túy... Từ những thông tin này, công an phường đã khám phá 37 vụ bắt giữ 53 đối tượng vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, nhiều thành viên trong nghiệp đoàn tham gia giúp công an giải quyết các vụ xung đột trên đường phố, giúp đỡ người chẳng may gặp nạn giữa đường. “Có tai mắt của các anh xe ôm, phường cũng đỡ nhiều việc. Dù không phải công an nhưng tội phạm cũng né mặt các anh xe ôm này! Gần mười năm qua, họ bắt được hàng trăm vụ, có người 25 lần tham gia bắt được 57 đối tượng trộm cướp, mua bán ma túy ...” - ông Tài cho biết thêm.

Thấy kẻ gian là không tha!

Khi gặp người tham gia nhiều vụ bắt cướp, được anh em ví von không thua gì SBC (săn bắt cướp) của công an, chúng tôi cảm thấy bất ngờ bởi anh Nguyễn Văn Sành, dáng người gầy nhom, vẻ mặt hiền khô. “Nhìn ảnh vậy chứ bọn cướp giật ngán ảnh lắm đó!” - một anh công an phường tiết lộ. Anh Sành là người đã truy bắt được tám vụ, bắt được 11 đối tượng. Khi chúng tôi hỏi anh nhỏ con thế này không sợ bọn cướp đánh trả lại, anh cười: “Bình thường thôi!”, rồi tâm sự: “Cứ thấy kẻ cướp là không ưa nổi! Tụi nó đi cướp giật bị phát hiện nên chỉ lo chạy chứ đâu dám đánh trả lại mình”.

Anh Sành kể lại “hành trình phá án” một vụ buôn bán ma túy cách đây ba năm: “Tôi phát hiện ra nhóm mua bán ma túy gần điểm tôi đậu xe chờ khách. Thấy tụi nó dữ dằn, buôn bán lại tinh vi và nhanh, nếu chờ công an đến chắc tụi nó trốn mất. Còn nếu mình nhào đến bắt thì vừa nguy hiểm lại vừa không chắc. Vì tụi nó giấu hàng, mình tìm không ra thì không có chứng cứ. Thế là tôi âm thầm theo dõi cho đến khi nắm chính xác mọi chi tiết, tôi vừa gọi điện thoại báo công an, vừa xông đến ôm chặt đối tượng. Vậy là bắt được quả tang!”.

Một lần đang chở khách trên đường Nguyễn Tri Phương, chợt nhìn thấy kẻ trộm đang đẩy chiếc xe đạp, anh Sánh lập tức tăng ga đuổi theo. Kẻ trộm hoảng hốt quẳng xe đạp lại, anh vẫn gí đến cùng để bắt trộm đưa về phường xử lý.

Bắt cướp: Thói quen không bỏ được

Nói về cảm xúc của mình khi được khen thưởng, anh một lần nữa trả lời: “Bình thường”. Đối với anh, việc bắt cướp giống như chở một người khách đi về an toàn chứ không mong nhận được khen thưởng gì cả. Anh nhận hơn cả chục giấy khen của phường, quận và Công an TP nhưng với anh giấy khen nào cũng giống nhau vì anh không đọc được chữ. Bằng khen mới đây của Công an TP.HCM, anh cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ đựng quần áo, nơi anh làm bảo vệ mỗi tối khi ngừng chạy xe.

Còn anh Lý Văn Viên, trước đây là dân phòng và đã tham gia nhiều vụ bắt cướp. Đến khi không còn tham gia dân phòng nữa, về nhà chạy xe ôm thì công việc ấy lại trở thành thói quen không bỏ được. “Lâu lâu không bắt được vụ cướp nào cũng buồn” - anh Viên nói.

Không chỉ bắt cướp trên khu vực phường mình, anh Viên còn tham gia bắt nhiều vụ cướp ở quận 10, Tân Bình,... Năm 2007, anh được UBND quận Tân Bình tặng bằng khen và tiền thưởng 200.000 đồng về thành tích bắt cướp trên đường Phạm Văn Hai.

Anh Viên cho biết anh cũng từng bị cướp giật giữa đường và nhờ người dân bắt cướp nên anh không bị mất tài sản. Có lần anh bị tai nạn giao thông cũng được người đi đường giúp đỡ. “Chính vì vậy, mỗi lần bắt cướp hay giúp đỡ những người đi đường gặp nạn, đó là một cách tri ân”.