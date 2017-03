Đón kiều bào như đón người thân

Tuy chưa phải những ngày cao điểm cận Tết, song lượng Việt kiều về quê ăn Tết nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 1-2008 tăng đáng kể. Ông Trần Vinh Khâm, Chánh văn phòng Cụm cảng hàng không miền Nam, sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết trong tháng cao điểm giáp Tết, khách nhập cảnh tại cửa khẩu này sẽ lên đến hàng chục ngàn người mỗi ngày, số chuyến bay hiện đã tăng khoảng 30% đến 40% (70 chuyến) so với ngày thường.

Tạo điều kiện làm thủ tục tốt nhất

Để chuẩn bị tốt việc đón kiều bào về quê ăn Tết, năm nay ngoài đưa vào sử dụng nhà ga mới khu vực sân bay quốc tế, Cụm cảng hàng không miền Nam đã tăng cường an ninh, an toàn tại các cảng hàng không. Các đồn công an cửa khẩu và chi cục hải quan sân bay cũng thêm lực lượng phục vụ tại sân bay để chống sách nhiễu đòi tiền bồi dưỡng, tránh kéo dài thời gian giải quyết hoặc hỏng máy móc gây phiền hà cho khách.

Ông Nguyễn Bá Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết chi cục sẽ phối hợp với hai đơn vị là công an và cụm cảng hàng không sân bay tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kiều bào làm thủ tục tại sân bay với khẩu hiệu “Nụ cười thân thiện” và thái độ “Niềm nở thân thiện như đón tiếp người thân”, thủ tục cho kiều bào về quê ăn Tết cũng sẽ theo tinh thần “An ninh, nhanh chóng, lịch sự và ấn tượng”. Năm nay dự kiến có khoảng trên 100 ngàn Việt kiều về quê ăn Tết trong dịp Tết nguyên đán, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Để phục vụ tốt kiều bào, Chi cục Hải quan tăng cường sáu bàn làm thủ tục hải quan ngay tại sân bay quốc tế với sáu máy soi hàng hóa. Trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo thông quan nhanh, đặc biệt trong các giờ cao điểm (10 -11 giờ, 16-17 giờ và 20-21 giờ) để kiều bào không phải đợi chờ lâu.

Mở đường dây nóng ghi nhận phiền hà

Đoàn thanh niên của Chi cục Hải quan sẽ cử 33 thanh niên tình nguyện là cán bộ hải quan túc trực hai ca, giúp đỡ các người già, phụ nữ có con nhỏ, người tàn tật... thực hiện các thủ tục khai báo nhập cảnh, vận chuyển hành lý, hướng dẫn khách đi đúng luồng. Ngay tại cửa đến quốc tế đều có bàn hướng dẫn để kiều bào cần giúp đỡ có thể liên hệ. Ngoài lực lượng thanh niên tình nguyện của hải quan và công an, nhân viên phục vụ một số hãng taxi cũng sẽ nhập cuộc để đem lại chất lượng chào đón kiều bào được ấn tượng nhất. Sẽ có một số nhân viên nữ trong trang phục áo dài với nụ cười thân thiện chủ động hỏi khách nơi đến, mời khách lên taxi và báo giá cước cho khách trước khi xe lăn bánh.

Ngoài ba hãng hàng không trong nước là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, còn có 36 hãng hàng không quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Vì vậy những ngày cận Tết, số lượng kiều bào về quê cùng thời điểm sẽ rất nhiều (những ngày giáp Tết sẽ tăng khoảng 30% chuyến bay). Vì vậy, mặc dù việc bảo đảm chất lượng phục vụ kiều bào đã được chuẩn bị ở mức tốt nhất nhưng để kịp thời xử lý những yêu cầu của kiều bào, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã công khai số điện thoại của lãnh đạo chi cục để hành khách phản ánh thắc mắc hoặc tố giác những hành vi gian lận thương mại, buôn lậu và những vướng mắc khi làm thủ tục tại sân bay: Chi cục trưởng Nguyễn Thu Hương (0903810167), các chi cục phó: Nguyễn Bá Dũng (0903841413), Lê Đình Thuật (0919174898), Đặng Thái Thiện (0909735363), Lý Thanh Bình (0903811096) và đội trưởng Đinh Ngọc Thắng (0903810829).

Việt kiều mang ôtô về nước tăng cao Ông Nguyễn Bá Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết trong năm 2007 số lượng ôtô nhập về khoảng 500 chiếc, tuy nhiên trong tháng Tết, số lượng xe nhập về tăng hơn so với ngày thường, khoảng 100 chiếc. Cục Hải quan đã tạo điều kiện thông quan nhanh bằng thủ tục tạm giải tỏa xe, không phải lưu kho, tránh được khoản phí lưu bãi (5-7 triệu đồng/ngày đêm).