Đón lỏng 1 phụ nữ chở heroin từ Quảng Bình vào Đà Nẵng

Chiều 6-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến Công an quận Hải Châu cùng Phòng 9, C47 (Bộ Công an) khen thưởng các chiến sĩ đã xuất sắc phá nhanh một vụ vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Vụ án được công an triệt phá vào sáng cùng ngày.



Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) khen thưởng lực lượng phá án ma tuý. Ảnh: TẤN VIỆT.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết: Ngày 5-10, đơn vị và C47 nhận được thông tin có người quê Nghệ An vận chuyển ma túy vào quận Hải châu tiêu thụ.

Sau khi nhận tin báo, công an triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tung quân mật phục, đón lỏng.

Sau một đêm mật phục, đến khoảng 7 giờ sáng ngày 6-10, các trinh sát phát hiện ô tô 37A-073.24 xuất hiện trên địa bà Đà Nẵng liền bám theo. Khi xe đang chạy trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), các trinh sát chặn xe, bắt giữ nghi can, thu giữ một bánh Heroin trên ô tô.

Nghi can khai nhận tên Nguyễn Thị Thảo (67 tuổi, thường trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) và thừa nhận đã lấy số ma túy trên nhận tại Đèo Ngang từ một người đàn ông để chở thuê vào Đà Nẵng để nhận tiền công 10 triệu đồng.

Sau khi nhận số ma túy trên, Thảo thuê xe ô tô biển số 37A - 073.24 để vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng thì bị bắt.

Thảo từng có tiền án 14 năm tù về tội vận chuyển ma túy.

Trước thành tích này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng phá án. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng thưởng 10 triệu đồng cho Công an quận Hải Châu và Phòng 9, C47 của Bộ Công An.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, TP đang quyết liệt đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. TP đã áp dụng các biện pháp rất mạnh, trấn áp, đưa đi cải tạo, cai nghiện tập trung nhưng thựcc tế loại tội phạm này không có dấu hiệu giảm.

“Chỉ còn 1 tháng nữa đến APEC, việc giữ gìn an ninh trật tự là công việc của cả nước, nhưng chúng ta là TP chủ nhà nên phải tính đến việc tăng cường các biện pháp để giữ cho TP bình yên từ các phường xã, khu phố nhỏ nhất cho đến các khu vực trung tâm. Rà soát tất cả các vụ việc, đối tượng, tụ điểm nổi cộm có thể gây hệ lụy đến trật tự an toàn xã hội để đưa vào tầm ngắm theo dõi”, ông Thơ chỉ đạo.