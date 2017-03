Đóng đô tại nhà nghỉ để buôn thuốc lắc

Một số đối tượng vụ án.

Ngày 25/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt Đỗ Quốc Vũ (29 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Tự, quận Đống Đa); Nguyễn Thị Yến (23 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); Trịnh Văn Chiến (28 tuổi, trú tại đường Tôn Đức Thắng, phố Hàng Bột, quận Đống Đa) và Nguyễn Minh Trí (21 tuổi, trú tại phố Hàng Gà, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng điều hành đường dây mua bán ma túy tổng hợp này là Đỗ Quốc Vũ, trú tại quận Đống Đa, từng có một tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Một trong các mắt xích của đường dây là Nguyễn Thị Yến, Vũ gặp Yến cách đây hơn một tháng tại một sàn nhảy ở Hà Nội, khi đó Yến vừa từ Nam Định "dạt" về.

Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh đó, Vũ và Yến thuê nhà nghỉ sinh sống với nhau như vợ chồng và đồng thời sử dụng các phòng nghỉ làm nơi giao dịch, mua bán ma túy tổng hợp…

Qua công tác quản lý địa bàn, Độicảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên (Hà Nội) phát hiện đường dây ma túy do Vũ điều hành. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Vũ Văn Hùng, Phó trưởng Công an quận Long Biên, các trinh sát của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên được cử đi nắm tình hình. Thủ đoạn mua bán ma túy của Vũ rất tinh vi, Vũ chỉ giao dịch với khách quen, mọi liên lạc đều thực hiện qua điện thoại di động, phần lớn trong số đó là dân chơi ở các sàn nhảy, con các gia đình khá giả.

Sau khi thử thách, thấy có đủ độ tin cậy, Vũ sẽ điều động Yến đi giao hàng. Quá trình dày công theo dõi, các trinh sát phát hiện trong nhóm này còn có Trịnh Văn Chiến (28 tuổi, trú tại ngõ 163, phường Hàng Bột). Hầu hết việc giao dịch ma túy đều vào buổi đêm nên việc theo dõi gặp rất nhiều khó khăn...

Tối 22/10, tại trước cửa nhà nghỉ Bắc Long Biên II, ngõ 1, phường Ngọc Lâm, mũi trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên và Công an phường Ngọc Lâm bắt quả tang Nguyễn Minh Trí (21 tuổi, trú ở phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) tàng trữ 0,094 gam ma túy tổng hợp ATS. Theo lời khai của Trí thì anh ta mua số ma túy trên của Yến và Vũ về sử dụng.

Từ thông tin này, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên chia làm hai mũi, một mũi do đồng chí Nguyễn Thái Long, Đội trưởng chỉ huy và một mũi do đồng chí Vương Quốc Huy, Đội phó phụ trách phối hợp với Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa bất ngờ bao vây nhà nghỉ Love, ở số 24/80, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa.

23h30 cùng ngày, tại phòng số 201, các trinh sát bắt Đỗ Quốc Vũ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 229 viên ma túy tổng hợp trọng lượng 27,5 gam và 22 gam ma túy tổng hợp dạng bột, 2,2 gam ketamin, 0,9 gam cần sa, 1 cân tiểu ly. Tại thời điểm bắt quả tang, Vũ đang chia lẻ các gói ma túy tổng hợp ra bán lẻ.

Đến 23h40 cùng ngày, tại phòng 501 nhà nghỉ Love, Công an quận Long Biên bắt Trịnh Văn Chiến thu 4,6 gam ma túy tổng hợp. Theo ước tính thì số ma túy trên có giá xấp xỉ gần 100 triệu đồng, sau khi chia nhỏ, Vũ bán ra trên thị trường với giá 1 triệu đồng/túi nhỏ.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ nguồn hàng của Vũ.





Theo Xuân Mai (CAND)