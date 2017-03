Đồng loạt bắt giữ nhiều trộm, cướp trên xe bus

Ngày 21/11, các tổ công tác CATP Hà Nội thực hiện kế hoạch làm nhiệm vụ trên các tuyến xe buýt, bến xe khách, phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trộm cắp tài sản của khách chờ đi xe, chuyển công an phường xử lý.

Trộm cắp bến xe buýt đang là vấn nạn nhức nhối ở Hà Nội

Tại khu vực bến xe Phía Nam, phường Giáp Bát, quận Hoàng mai, tổ công tác đã bắt 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Sơn (SN 1976, trú tại 284, Quang Trung, Hà Đông, có 3 tiền án) và Đỗ Thanh Sơn (SN 1976, trú tại số 6, ngõ 5, Quang Trung, Hà Đông), chuyển Trạm CA bến xe Phía Nam xử lý.

Tại điểm trung chuyển xe bus Ngọc Khánh, Ba Đình, cảnh sát bắt Nguyễn Viết Thắng (SN 1975, trú tại Phú Sơn, Ba Vì), chuyển CA phường Ngọc Khánh xử lý.

Tổ công tác đã bắt giữ 24 đối tượng, có hành vi cò mồi, lôi kéo khách, gây mất trật tự công cộng, chuyển công an phường xử lý. Tại bến xe Phía Nam, công an bắt 19 đối tượng, chuyển Trạm công an phía Nam, quận Hoàng Mai xử lý; Tại bến xe Mỹ Đình, 5 tên trộm bị bắt và hồ sơ vụ việc được chuyển cho Công an Từ Liêm xử lý.



Trước đó, Báo điện tử VTC News và các cơ quan báo chí khác đã có nhiều phản ánh về tình trạng móc túi xảy ra ở các bến xe bus và khu vực bến xe trong nội và ngoại thành Hà Nội, gây bức xúc trong dư luận.



Theo Anh Tuân - Nguyễn Dũng (VTC News)