Các lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 409 vụ (đạt 71,5%), bắt 507 đối tượng vi phạm, triệt phá 79 băng nhóm; truy bắt 37 đối tượng có lệnh truy nã và tiếp nhận tám đối tượng đầu thú.

Đại tá Ngô Minh Châu - Phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết, về trật tự an toàn xã hội, trong thời gian vừa qua của năm 2012, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 5.001 vụ phạm pháp hình sự (giảm 403 vụ so với cùng kỳ năm 2011), làm chết 121 người.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là tình trạng cướp giật tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ phạm pháp hình sự (năm 2012 chiếm 72%). Đặc biệt, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, đã xảy ra các vụ cướp giật với hành vi dã man.

Nếu như năm 2010 và 2011, các đối tượng cướp giật, gây án tại TP.HCM chủ yếu từ Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An vào, thì năm 2012 có cả các đối tượng đến từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ.

Và trước đây, nếu như các đối tượng này thường chỉ uy hiếp người dân rồi cướp của, thì nay chúng dùng vũ khí tấn công thẳng vào nạn nhân nhằm chiếm đoạt cho bằng được tài sản.

Nổi lên một vấn đề đáng lo ngại nữa là nhiều nam công nhân từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM làm việc, nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người bị mất việc thường tổ chức lại ăn nhậu, sau đó kết thành băng nhóm đi cướp giật.

Đại tá Ngô Minh Châu cho rằng đây là những đối tượng “cướp giật nghiệp dư” nhưng gây ra tâm lý rất lo lắng cho người dân.

Cũng theo đại tá Châu, từ hôm nay (1.12), Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng công an của 24 quận huyện đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm.

Theo Đình Phú (TNO)