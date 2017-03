Động mại dâm tại phố núi

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, 20h30' ngày 29/1/2010 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an Thanh Hoá) đã bất ngờ đột kích, bắt quả tang 5 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Bạch Lim, ở khu phố Vĩnh Long 2, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh do ông Trần Hữu Lộc làm chủ.



Qua đấu tranh, lực lượng Công an cũng tiến hành bắt giữ: Trần Thị Loan, 30 tuổi; Trần Thị Mai, 43 tuổi đều ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (là 2 con gái của ông Lộc) làm nhiệm vụ lễ tân khách sạn kiêm điều hành số gái mại dâm và Mai Xuân Tròn, 58 tuổi, ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh là bảo vệ khách sạn kiêm bảo kê của "động" mại dâm này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã chuyển số gái mại dâm tại khách sạn Bạch Lim đến Trung tâm 05 - 06 của tỉnh và tiến hành xử lý hành chính khách mua dâm và khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Loan, Trần Thị Mai về hành vi chứa mại dâm, Mai Xuân Tròn về hành vi môi giới mại dâm.





Theo Thái Thanh (CAND)