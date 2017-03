Đồng Nai: Bắt giữ phụ xe đánh dập lá lách một hành khách

Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Đức Tín, huyện Đức Linh, Bình Thuận) - chồng của nạn nhân vẫn chưa hết hoảng loạn. Ông kể lại: “Hai vợ chồng tôi cùng tám người nữa là bà con anh em với nhau đón xe khách loại 52 chỗ ngồi biển số 38H-6409 từ cầu Sông Gianh (Quảng Bình) để vào phía nam. Khi vừa lên xe, chủ và lơ xe đã thống nhất địa điểm đến, tính chung mỗi người 140.000 đồng. Đến ngã ba Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), chúng tôi yêu cầu dừng để xuống xe nhưng tài xế không dừng mà cứ làu bàu chuyện tiền cước xe... Mãi đến khi xe vừa qua trụ sở Công an huyện Xuân Lộc khoảng 1,5 km (trên quốc lộ 1A, thuộc ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp), xe mới dừng lại cho chúng tôi xuống. Khi lơ xe đến hộc lấy hành lý ra cho chúng tôi thì phát sinh mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tiền bạc giữa chủ xe và vợ tôi. Bất ngờ, một lơ xe lấy trong cốp xe ra một cây sắt đánh tới tấp vào người vợ tôi khiến cô ấy té bất tỉnh. Tôi chỉ kịp đón xe đưa vợ tôi đến Bệnh viện huyện Xuân Lộc cấp cứu!”.

Ông Hùng cho biết thêm, khi lên xe, chủ, lơ xe nói xe có máy lạnh, ghế ngồi nhưng lên xe rồi 10 người bị nhét ngồi chen chúc nhau và còn bị đòi thêm tiền. Từ đó, bà chủ xe và vợ ông phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nhau suốt cuộc hành trình (từ 9 giờ sáng ngày 20-7 đến lúc xuống và bị đánh lúc hơn 8 giờ sáng ngày 21-7...).

Anh Lê VV (xin giấu tên vì quê ở Hà Tĩnh, sợ chủ xe biết sẽ trả thù) là một trong số nhiều hành khách cũng cho biết thêm, phía sau xe ghi là xe VIP nhưng cả chủ và lơ ăn nói rất thiếu văn hóa. Họ cãi vã với hành khách suốt đêm, bắt khách, thả khách hết sức tùy tiện.

Đại úy Ninh Văn Đẵng - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra về TTXH Công an huyện Xuân Lộc cho biết: Nhận tin báo của quần chúng, Công an huyện Xuân Lộc điều ngay lực lượng đến hiện trường vừa lúc xe khách bắt đầu tháo chạy. Công an đã truy đuổi và buộc dừng xe, lập biên bản vi phạm quả tang. Kẻ đánh trọng thương chị Nguyễn Thị Hà là Võ Văn Hà (sinh năm 1982, ngụ phường 7, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) bị bắt giữ. Đến 14 giờ cùng ngày, Công an huyện Xuân Lộc đã yêu cầu chủ xe Phan Thị Phương thối tiền lại hoặc đón xe khác cho những hành khách còn lại tiếp tục vào TP.HCM.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hà được Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc phẫu thuật khẩn cấp cắt bỏ hoàn toàn lá lách do bị đánh đến dập nát. Theo bác sĩ Sử Sơn, Phó Giám đốc bệnh viện, bệnh nhân mất ít nhất 1,2 lít máu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải chăm sóc đặc biệt trong nhiều ngày nữa.