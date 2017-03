Trước đó, ngày 4-11, hai đối tượng trên có hành vi gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất). Khi công an xã đến giải quyết, tên Thắng đã dùng dao bấm đâm anh Bạch Sơn Quyền - công an viên xã Bàu Hàm 2 trúng chân gây thương tích, còn Vĩnh dùng đá ném vào lực lượng công an.