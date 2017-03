Đồng Nai: Bắt ổ sản xuất bột ngọt giả

Công an phát hiện bà Nguyễn Thị Bắc (385/8, KP 5A, phường Tân Biên) đang đóng gói bột ngọt vào các bao bì có in nhãn hiệu Ajinomoto. Bà Bắc khai phương thức chế biến bột ngọt của bà là lấy bột ngọt Trung Quốc và bột ngọt rời cho vào bao bì có in nhãn Ajinomoto, cho vào máy ép bao bì để dán kín miệng rồi đem đi tiêu thụ.

Tại hiện trường có 200 gói bột ngọt (454 g/gói) nhãn hiệu Ajinomoto đã đóng thành phẩm, 110 gói bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto đang trong giai đoạn hoàn thiện. Khám xét nhà, cơ quan công an phát hiện bốn bao lớn bột ngọt xá rời khoảng 100 kg hiệu Saji, 260 kg bột ngọt rời do Trung Quốc sản xuất, gần 500 bao bì có in nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều thùng bột ngọt nhãn hiệu Vedan, một kho chứa đường và sữa bột nguyên liệu cùng các loại cân và máy ép bao bì.

PC15 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Bắc và niêm phong, tạm giữ tang vật để xử lý.