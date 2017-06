Đồng Nai: Bị truy tố oan vì tính nhầm tuổi

Nơi được tại ngoại hầu tra. Tuy nhiên, sau khi nhận hồ sơ vụ án, TAND huyện Xuân Lộc đã trả cáo trạng lại cho VKS vì phát hiện cả cơ quan điều tra và VKS đã tính nhầm tuổi của nạn nhân nên đã truy tố oan anh Hoàng Văn Nơi.

Theo kết luận điều tra, tháng 4-2004, Hoàng Văn Nơi cưới cô T. sinh ngày 5-6-1988 ngụ cùng địa phương (không đăng ký kết hôn). Cả hai sống với nhau được một mặt con thì xảy ra mâu thuẫn, rồi đưa nhau ra tòa nên vụ việc bị phát hiện. Tháng 11-2007, Công an Xuân Lộc khởi tố bị can đối với anh Nơi về tội giao cấu với trẻ em. Cơ sở để khởi tố, truy tố anh Nơi là căn cứ vào thời điểm hai người tổ chức lễ cưới, ngày 24-4-2004 âm lịch, theo tính toán của cơ quan công an và VKS Xuân Lộc thì lúc đó cô T. chỉ mới 15 tuổi 10 tháng 19 ngày. Do hai người này đã có một con chung nên hành vi của Hoàng Văn Nơi đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm giao cấu với trẻ em.

Điều đáng nói là cả cơ quan công an và VKS đã “quên” quy đổi ngày cưới (theo âm lịch) ra dương lịch cho nên đã tính nhầm tuổi của cô T. Năm 2004 - tức năm Giáp Thân - lại là năm nhuận, có hai tháng Hai. Cho nên, chính xác thì ngày 24-4 âm lịch (ngày cưới của anh Nơi và cô T.) là ngày 11-6 dương lịch. Lúc đó, cô T. đã được 16 tuổi sáu ngày chứ không phải 15 tuổi 10 tháng 19 ngày như tính toán của cơ quan công an.

Theo quy định của pháp luật, cô T. trên 16 tuổi thì anh Hoàng Văn Nơi không phạm tội giao cấu với trẻ em.