Đồng Nai cảnh báo sau vụ 58 kg vàng giả

Sau vụ tiệm vàng Ngọc Phát (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai) dính bẫy 58 kg vàng giả, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các địa phương thông báo phương thức, thủ đoạn, đặc điểm của các đối tượng cho các tiệm vàng, tiệm cầm đồ để phòng ngừa.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ gần đây ở Đồng Nai mà các chủ tiệm vàng, tiệm cầm đồ có kinh nghiệm về lĩnh vực vàng nhưng vẫn không phát hiện ra vàng giả.

Tạo lòng tin trước khi đánh úp

Trước đó, sáng 2-12, năm người Trung Quốc đi ô tô mang 25 túi vàng cám đến tiệm Ngọc Phát để bán. Đến nơi, ba người mang vàng vào tiệm.

Nhận ra khách quen nên chủ tiệm vàng chỉ kiểm tra một túi, thấy là đồ xịn nên mua toàn bộ số vàng cám với giá hơn 10 tỉ đồng. Giao dịch xong, bốn người lên xe bỏ đi.

Sau đó chủ tiệm vàng kiểm tra lại thì phát hiện số vàng vừa mua chỉ một ít là vàng thật, còn lại toàn là vàng giả nên trình báo công an. Nhận tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy bắt nhóm người lừa đảo trên.

Giăng lưới, hai nghi can người Trung Quốc bị bắt giữ tại Tây Ninh khi chuẩn bị trốn sang Campuchia. Hiện công an đang tiếp tục điều tra để bắt những người liên quan mà camera tại tiệm vàng Ngọc Phát ghi lại.

Trước khi đánh quả lớn, nhóm người trên đã hai lần mang vàng cám đến bán với số lượng nhỏ và đều là vàng thật để tạo lòng tin. Trong lần lừa 58 kg vàng giả này, nữ phiên dịch gọi điện thoại báo trước cho tiệm vàng, thông báo sẽ bán lượng vàng lớn, đề nghị chủ tiệm chuẩn bị tiền và giữ bí mật vì sợ bị cướp!

Ngày 4-12, Công an TP Biên Hòa đến từng hộ kinh doanh vàng bạc phổ biến thủ đoạn của bọn lừa đảo bằng vàng giả. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đủ chiêu trò đưa chủ tiệm vào tròng

“Thủ đoạn lừa đảo bán vàng giả không mới nhưng nghi can là người nước ngoài thì là lần đầu tiên” - một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Trước đó, trưa 14-11, Trần Hồng Đây (ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau) mang một lắc vàng giả đến tiệm cầm đồ Phương Anh ở huyện Trảng Bom cầm lấy 600.000 đồng. Trước đó, Đây đã nhiều lần đến cầm vàng nên chủ tiệm tin tưởng.

Bị bắt, anh ta khai nhận trong vòng tám tháng đã thực hiện hàng loạt vụ cầm vàng giả, chiếm đoạt của các tiệm cầm đồ 120 triệu đồng. “Ban đầu Đây sử dụng vàng thật, những lần sau đó dùng vàng giả. Do tin tưởng và nhìn vàng giả rất giống vàng thật nên tôi đã bị Đây qua mặt” - chủ tiệm vàng Phương Anh nói.

Tiệm vàng KVT ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa cũng dính 27 triệu đồng khi cầm một sợi dây chuyền.

Theo chủ tiệm, một thanh niên mang sợi dây chuyền cùng hóa đơn của tiệm đến cầm. Kiểm tra hóa đơn, cân trọng lượng, thấy đúng là vàng đã bán cho khách nên chủ tiệm giao tiền. Hôm sau kiểm tra lại, chủ tiệm phát hiện sợi dây chuyền là đồ giả, bên ngoài chúng bọc vàng nhưng lõi bên trong là bạc.

Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo bằng vàng giả, vàng kém chất lượng. Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các địa phương thông báo phương thức, thủ đoạn, đặc điểm của các đối tượng cho các tiệm vàng, tiệm cầm đồ để phòng ngừa. “Các tiệm vàng tăng cường cảnh giác, báo ngay cho công an khi phát hiện kẻ lừa đảo bằng vàng giả” - vị cán bộ này nói.