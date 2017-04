Đồng Nai: Cháy kèm theo nổ khiến người hoảng sợ

Khoảng 20 giờ đêm 12-4, tại khu xưởng tái chế dầu nhớt nằm giữa rừng tràm thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã xảy rụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi hàng ngàn mét vuông nhà xưởng.





Cháy lớn kèm theo tiếng nổ khiến người dân hoảng sợ. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, lửa bùng phát sau đó bao trùm khu vực xưởng chứa dầu nhớt rộng hàng nghìn mét vuông. Đám cháy tạo cột khói lửa khổng lồ và phát ra nhiều tiếng nổ liên tiếp khiến người dân sợ hãi.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đồng Nai đã huy động 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều dầu nên việc chế ngự đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 22 giờ 30, lửa vẫn tiếp tục bốc cao và lan rộng ra khu vực xung quanh. Lực lượng công an, dân phòng cũng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Những người không phận sự bị cấm vào khu vực gần khu xưởng.

Theo người dân, khu xưởng nằm trong rừng tràm, cách xa khu dân cư. Đường vào hiện trường vụ cháy là đường đất quanh co, nhiều ổ gà nên xe cứu hỏa ra vào gặp khó khăn.

Đến sáng nay vụ cháy đã được khống chế. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra là rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.