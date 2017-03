Đồng Nai: Công an phục kích bắt cát lậu

Trước đó, sau nhiều ngày đeo bám nắm tình hình, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an giấu mình trên các ghe bố trí dọc sông La Ngà đã tiếp cận các bãi cát nằm ở mé bờ sông thuộc xã Gia Canh (huyện Định Quán, Đồng Nai). Do bất ngờ nên các chủ xe, chủ ghe đang thực hiện việc bơm hút và vận chuyển cát trái phép đã không kịp trở tay. Tại hiện trường, công an phát hiện hàng trăm mét khối cát, bốn xe tải và ba ghe có sử dụng phương tiện bơm, hút cát trái phép. Cơ quan công an đã mời các chủ bãi cát đến làm việc để xác minh các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác cát của họ để xử lý theo pháp luật.

Được biết đoạn sông La Ngà qua địa bàn huyện Định Quán hình thành các bãi cát lậu từ nhiều năm, gây bức xúc cho người dân.

TIẾN DŨNG