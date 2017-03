Đồng Nai: Dọa giết người nhưng phường chỉ... hòa giải

Diện móc trong túi ra cọc tiền và tuyên bố: “Hôm nay tao không lấy máu được tụi mày thì tao không lấy 18 triệu đồng của thằng Hưng”.

Sau đó, Diện điện thoại gọi thêm người tới. Đám đông bao vây, đập phá cửa nhà ông Hữu. Do cửa nhà chắc chắn nên nhóm này không lọt vào được chỉ đứng ngoài ném gạch đá vào trong. Người nhà ông Hữu điện thoại đến công an phường cầu cứu nhưng chờ hoài không thấy ai đến. Đến khi ông Hữu gọi cảnh sát 113, thấy cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm Xí Diện mới chịu giải tán.

Theo ông Hữu, người tên Hưng mà Diện nhắc đến vốn có mâu thuẫn với ông trong quan hệ vay mượn tiền bạc. Trước đó vào đêm 7-6, ông Hưng từng xông vào nhà hành hung ông Hữu khiến ông phải bỏ chạy ra đường. Tiếp đến đêm 17-6, ông Hưng cùng một nhóm người cầm kiếm, gậy đứng trước cửa đe dọa giết hai người con của ông Hữu.

Ngày 20-6, Công an phường An Bình có mời ông Hữu, ông Hưng và Xí Diện đến làm việc. Tại buổi làm việc, công an phường đề nghị hai bên tự hòa giải mà không lập biên bản xử lý Xí Diện và ông Hưng về hành vi đe dọa giết người.

Phía ông Hữu chưa bằng lòng với cách giải quyết trên nên đã gửi đơn khiếu nại nhiều nơi. Trong đơn, ông Hữu cho biết công an phường làm việc với Xí Diện rất nhanh rồi cho về, riêng cha con ông phải ở lại rất lâu để viết tường trình. Thấy vậy, anh Hinh (con ông Hữu) bức xúc kêu lên: “Sao lại bao che cho Xí Diện?”. Lập tức, một người mặc quần đùi, áo thun xấn tới chỗ con ông Hữu và buông lời chửi bới. Sự việc này có nhiều người chứng kiến.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Thế Minh, Phó Trưởng Công an phường An Bình, cho biết việc gia đình ông Hữu bị gây rối, đe dọa là có thật, công an phường đã lập biên bản và xử phạt hành chính Xí Diện 300 ngàn đồng.

Được biết, ngày 24-6, Thanh tra Công an TP Biên Hòa đã đề nghị Công an phường An Bình chuyển giao hồ sơ vụ việc ông Kiều Tiến Hữu để thanh tra xác minh làm rõ.