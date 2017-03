Đồng Nai hợp sức TP.HCM tấn công tội phạm

Trước việc TP.HCM ráo riết truy quét, nguy cơ tội phạm dạt về Đồng Nai, đặc biệt là vùng giáp ranh, ngày 9-3 chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng mở đợt cao điểm tăng cường phòng, chống tội phạm.

Về chỉ đạo này, ngày10-3, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Truy quét, phòng chống tội phạm trên địa toàn tỉnh nói chung và các địa bàn giáp ranh nói riêng là công việc thường xuyên của công an. Tuy nhiên, nguy cơ tội phạm dạt về là có.

“Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo đến các phòng ban, trưởng công an huyện, công an xã và cả công an khu vực tăng cường phòng, chống tội phạm. Đồng Nai đang huy động sức mạnh tổng thể để phòng, chống tội phạm” - ông Thọ nói.





Lực lượng công an các địa phương phối hợp truy quét tội phạm vùng giáp ranh. Ảnh: CVT

Ông cũng cho hay nhiều năm trước, do chưa phối kết hợp giữa các vùng giáp ranh nên có tình trạng gia tăng mạnh các loại tội phạm đến lẩn trốn. Gần đây, các địa phương, các tỉnh lân cận ký kết quy chế phối hợp truy quét tội phạm nên an ninh các khu vực giáp ranh ổn định.

Trong vụ bán 60 kg vàng giả cho tiệm vàng Ngọc Phát, Công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các địa phương, các tỉnh bạn phối hợp thông tin. “Từ thông tin chúng tôi cung cấp, các địa phương cho chúng tôi thông tin các địa điểm cư ngụ của các đối tượng nghi vấn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương nên cuối cùng đã bắt được một số đối tượng” - Đại tá Thọ thông tin.

Ông cho biết công an các địa phương duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp nên an ninh trật tự địa bàn giáp ranh được giữ vững. Cụ thể, công an các phường, xã giáp ranh thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với việc tăng cường các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng.

Nhờ phối hợp tốt nên tháng 3-2015, công an phá băng cướp bốn người thực hiện cả chục vụ cướp ở địa bàn giáp ranh. Băng này sử dụng xe phân khối lớn, sử dụng hung khí rượt đuổi, ép xe làm nạn nhân té rồi ra tay cướp tài sản (xe máy, ĐTDĐ, vàng bạc, nữ trang và tiền), trường hợp nạn nhân chống cự chúng dùng hung khí chém nạn nhân.

Theo Đại tá Thọ, an ninh khu vực giáp ranh sẽ tiếp tục được giữ vững vì “mỗi lần đánh là các địa phương phối hợp đồng bộ nên tội phạm không có chỗ trốn” - ông nói.