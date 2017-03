Đồng Nai: Khởi tố vụ án giết người ở Trảng Bom

Hai nạn nhân là anh Huỳnh Văn Phong (32 tuổi) và người anh rể là Nguyễn Trung Lâm (33 tuổi) bị đâm chết.

Theo lời gia đình nạn nhân, tại ấp Sông May, xã Bắc Sơn có một băng nhóm chuyên đi trấn tiền do tên Khiêm (Khiêm khùng) cầm đầu. Tháng trước, do mâu thuẫn, chúng từng đến nhà Phong đập phá cửa kính và ghế đá. Phong đã kêu người giúp sức và dùng gậy chống trả nên cả bọn quăng cả xe máy để bỏ chạy.

Ngày 17-6, Khiêm tiếp tục gọi điện thoại đến gia đình Phong đe dọa sẽ đốt nhà và đã ném bom xăng vào nhà. Gia đình anh Phong đã trình báo với công an xã nhưng sự việc vẫn không được giải quyết. Cho đến trưa ngày xảy ra án mạng, anh Phong nghe một người quen gọi điện thoại cầu cứu vì bị một nhóm người đánh nên rủ anh Lâm cùng đến. Tại đây, hai anh bị rất đông người nhào vào đánh rồi đâm cho đến chết.

Hôm qua, cơ quan điều tra đã khởi tố và tạm giam hai đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi) và Nguyễn Văn Duy (24 tuổi) cùng ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Sáng qua (22-7), Công an huyện Xuân Lộc đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc tìm hiểu tình trạng thương tích của nạn nhân Nguyễn Thị Hà, người bị lơ xe khách 38H-6409 dùng cây sắt tấn công. Công an cũng đã cấp giấy giới thiệu để bệnh viện làm thủ tục y chứng cho nạn nhân. Trên cơ sở đó sẽ trưng cầu giám định thương tật làm cơ sở khởi tố kẻ gây án về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo bác sĩ Cao Nguyễn Trường Hải, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc, bệnh nhân bị cắt bỏ hoàn toàn lá lách nên tỷ lệ thương tật có thể sẽ trên 30%. Đến nay, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phải nằm bệnh viện ít nhất 10 ngày nữa để theo dõi, điều trị.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chồng nạn nhân và nhiều hành khách trên xe hôm đó, không chỉ đến khi bà Hà xuống xe mới bị lơ xe Võ Văn Sơn (còn có tên gọi khác là Hà) tấn công. Trên đường đi, y đã một lần tát vào mặt và có lần đòi rút dao đâm nạn nhân.