Đồng Nai: Một đêm, hai vụ tai nạn giao thông kinh hoàng

Theo hồ sơ của Đội cảnh sát giao thông-trật tự thị xã Long Khánh (Đồng Nai), lúc 3 giờ 30 ngày 24-11, trên quốc lộ 1A thuộc ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh (Đồng Nai), một tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe container xảy ra làm cả ba người ngồi ở cabin xe tải chết. Ba người này gồm tài xế Nguyễn Quốc Đạt (ngụ huyện Xuân Lộc) và vợ Lâm Thị Thu Sương cùng người cháu Phạm Thúy Vân. Vụ tai nạn còn làm lái xe và phụ xe container bị thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Suối Tre. Theo dấu vết tại hiện trường, xe tải nhẹ chở cá chạy từ hướng TP.HCM ra huyện Xuân Lộc, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ lấn trái, đâm thẳng vào đầu xe container đang chạy theo chiều ngược lại. Cú va chạm quá mạnh làm xe tải bẹp dúm, xe container lao xuống mương thoát nước bên lề, gãy trục nhíp, gãy mâm bánh xe...

Trước đó vài tiếng, lúc 23 giờ ngày 23-11, cũng trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, xe vận tải do tài xế Nguyễn Văn Phi (sinh năm 1976, ngụ Đồng Nai) điều khiển từ hướng TP.HCM ra đã đâm thẳng vào xe du lịch do anh Phan Thành Nam (ngụ Bình Thuận) điều khiển từ hướng Bình Thuận vào TP.HCM. Tai nạn làm ba người trên xe du lịch chết tại chỗ là anh Phan Thành Nam, anh Trần Văn Phương và anh Nguyễn Bá Toàn (cùng ngụ Bình Thuận). Hai người khác cùng ngồi trên xe du lịch bị thương nặng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân do xe tải chạy không đúng phần đường.