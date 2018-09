Đồng Nai: Nhiều vụ trộm tài sản trong ô tô

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong ô tô. Kẻ trộm lợi dụng các tài xế đậu xe bên đường để ngủ hoặc chủ nhà để xe trong bãi, trước nhà để trộm.



Mới đây, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Giỏi (ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, Bình Thuận) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 31-8, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 20 thuộc các xã Phú Lợi, Phú Tân, Phú Vinh, tổ tuần tra của Công an huyện Định Quán phát hiện hai thanh niên đi xe máy khả nghi nên theo dõi. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi đến khu vực trước quán cơm Hùng Phát (xã Phú Lợi), một người trèo lên cabin ô tô 60A-337.04 đang đậu ven đường, trộm giỏ xách bên trong có hơn 75 triệu đồng và bốn điện thoại. Ngay lập tức, tổ tuần tra bắt giữ Giỏi, thanh niên còn lại vứt xe, nhanh chân tẩu thoát.



Bị can Vũ Văn Giỏi (ảnh nhỏ). Hiện trường một vụ đập kính ô tô trộm tài sản. Ảnh: VH

Mới đây, khuya 7-9, Nguyễn Văn Thảo (quê Tây Ninh) khi đi ngang Công ty Ngô Hoàng Minh ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa đã dùng cờ lê trộm hai bình ắcquy của ô tô tải 60C-398.56. Khi mang đi tiêu thụ, Thảo bị người dân phát hiện, bắt giữ giao công an.

Trung tá Bùi Văn Điệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Định Quán, Đồng Nai, cho biết: Những kẻ trộm tài sản trên ô tô thường chạy xe trên các tuyến đường có nhiều ô tô dừng đỗ. Khi thấy chủ xe, tài xế sơ hở thì mở cửa xe hoặc dùng công cụ đập vỡ cửa kính khoắng tài sản để trong xe. Thời điểm gây án thường vào ban đêm và rạng sáng, lúc các bác tài, chủ xe ngủ say.

Ngoài ra nhiều khu vực chưa có bãi trông giữ xe tập trung, còn người dân khi xây nhà không tính đến chỗ đậu ô tô, tiện đâu đậu đó nên thành miếng mồi béo bở cho bọn trộm cắp.

Công an khuyến cáo khi chạy xe đường dài, các bác tài nên nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc ở những nơi đảm bảo an toàn, phải có người trông xe, khóa cửa cabin cẩn thận và có biện pháp bảo vệ an toàn khi để tài sản trên xe, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở và thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp bị mất tài sản, dù ít hay nhiều cũng nên trình báo cơ quan công an, giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, khám phá.

“Về phía công an, cảnh sát hình sự TP Biên Hòa sẽ phối hợp với lực lượng công an các xã, phường, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân, dân phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng, chống trộm cắp tài sản trên ô tô và các loại tội phạm khác. Người dân cũng nên cảnh giác, sử dụng các thiết bị điện tử hỗ trợ để theo dõi, báo động khi có kẻ gian đột nhập ô tô, nhà…” - Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, nói.