Đồng Nai: Tai nạn đường sắt làm ba người chết

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 18 phút, ngày 7/6 tại Hố Nai, thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Tàu khách số hiệu TN2 do tài xế Lê Văn Hóa, sinh năm 1961, công tác tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn, điều khiển đang lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đến địa điểm trên đã đâm vào xe ôtô tải biển kiểm soát 54L-6698 do Võ Thành Tâm, sinh năm 1991, ngụ xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, điều khiển đang lưu thông qua đường ray hướng từ Quốc lộ 1A vào Phú Sơn.



Vụ tai nạn đã khiến ba người ngồi trên xe tải tử vong tại chỗ, một người ngồi sau thùng bị thương nặng. Ba nạn nhân tử vong gồm Võ Thành Tâm, tài xế xe tải; Lương Thị Nga, sinh năm 1972, ngụ 50/20K, khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Văn Thành, sinh năm 2000, là con chị Lương Thị Nga.



Cả ba người tử vong đều ngồi trong cabin xe tải. Nạn nhân bị thương nặng là Phạm Văn Tại, sinh năm 1966, là chồng chị Lương Thị Nga.



Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn trên là đường giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, tuy nhiên không có barie chắn, không có đèn tín hiệu, chỉ có biển báo đường giao nhau với đường sắt. Chiếc xe tải 54L-6698 đã bị tàu khách TN2 đâm bẹp dúm.



Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên là do tài xế xe tải điều khiển xe thiếu quan sát.



Vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)