Đồng Nai: Tạm giữ bảo mẫu đánh trẻ để điều tra

Sau khi Đài truyền hình Đồng Nai, VTV và Pháp Luật TP.HCM đăng tải phóng sự điều tra về sự việc này, dư luận nhân dân đã bộc lộ sự căm phẫn . Sáng qua, Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi UBND TP Biên Hòa đề nghị xử lý bà Hoa.

Trung tá Trương Quốc Hiếu, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết ngay sau khi báo chí đưa tin về vụ này, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa làm rõ. Trung tá Hiếu khẳng định: Công an Biên Hòa sẽ làm nghiêm túc, quyết liệt để xử lý đúng pháp luật mọi hành vi xâm hại trẻ.

Chiều qua, UBND TP Biên Hòa đã có cuộc họp khẩn với các ngành chức năng về sự việc trên.

Đánh để hù dọa cho trẻ ăn?!

Khi Công an phường Quyết Thắng lấy lời khai, bà Hoa thừa nhận: “Đánh đập các cháu là để hù dọa cho chúng ăn”, rằng tất cả các cháu là người thân quen, họ hàng của bà. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Hoa đã khai không thật, bởi trong danh sách bảy trẻ bà khai với công an không có tên của cháu Phan Văn Đạt. Chị Võ Mỹ Phụng, mẹ cháu Đạt cho biết không hề quen biết, họ hàng gì với bà Hoa.

Điểm giữ trẻ của bà Hoa không có giấy phép, từng bị phản ánh đánh đập trẻ. Phòng Giáo dục TP Biên Hòa và UBND phường kiểm tra nhưng không phát hiện được trẻ bị đánh. Cơ sở vật chất của điểm giữ trẻ này không đủ diện tích (chỉ khoảng từ bảy đến 10 mét vuông) và điều kiện vệ sinh. Địa điểm giữ trẻ chỉ là hành lang của nhà có chấn song, có cổng tường rào. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở giữ trẻ phải thực hiện đúng theo quy định về cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc trẻ. Tuy nhiên sau đó, bà Hoa vẫn tiếp tục nhận chăm sóc trẻ mà không hề cải thiện tình hình.

Đón con về thường thấy u đầu, bầm trán

Chị Võ Mỹ Phụng, số nhà 134/23 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, Biên Hòa, là mẹ của cháu Phan Văn Đạt, cho biết: Khi xem tivi, vợ chồng chị bủn rủn tay chân vì hình ảnh cháu Đạt bị đánh nhiều quá. Bà nội cháu đang bị tăng xông, coi xong ngất xỉu luôn. Cả đêm chị chỉ biết ôm cháu vào lòng mà nói: “Mẹ có lỗi với con!”.

Chị kể: “Trước đây Đạt rất lành tính, hơn hai tháng trước tôi gửi cháu Đạt cho nhà bà Hoa chăm sóc để ở nhà may đồ gia công. Nhiều khi đón cháu về nhà thấy bị u đầu, rách miệng, bầm trán, chị Hoa bảo cháu nghịch té. Tôi nghĩ cháu đang tuổi phát triển nên bỏ qua. Nhiều hôm cháu về đến nhà là ói hết thức ăn ra, tôi hỏi chị Hoa thì chỉ nói: “Nó ở đây không ói mà về đây lại bị ói. Thôi, cho nó ngủ ở đây luôn đi!”. Tôi thử cho cháu ngủ lại đó một hôm. Hôm sau dì nó đến đón về, thấy cháu thất thần, không nhìn mặt dì, cứ ngơ ngơ. Hơn một tháng gần đây, cháu khó chịu, thường xuyên cáu gắt, la hét, đánh người khác. Ở nhà, cứ bưng tô cháo ra là cháu không bao giờ chịu ăn, cứ nhìn vào tô cháo như sợ hãi lắm... Sau khi xem tivi, xâu chuỗi lại tất cả những biểu hiện này tôi mới giật mình. Cháu nó thấy cháo là sợ không dám ăn có lẽ vì ở dưới đó bà Hoa đánh ép nó ăn quen rồi, về nhà thấy cháo là nó sợ. Tôi đã có lỗi quá lớn với con mình. Chỉ cầu mong sao đừng có chuyện gì xảy ra với cháu!”

Sáng qua, chị Phụng không dám mang con đi gửi nữa mà để ở nhà chăm sóc. Với sự chứng kiến của chúng tôi, từ sáng đến trưa cháu không hề ăn uống gì, cứ nhìn thấy tô cháo là cháu khóc thét lên. Chị Phụng dự định hôm nay sẽ đưa cháu đi khám tâm lý lâm sàng để xem có cách nào giúp cháu hiền tính trở lại như trước không. Chị Phụng cho biết chồng chị đã gọi điện thoại cho chồng bà Hoa hỏi vì sao lại đánh con trẻ thì ông này bảo những hình ảnh trên vi tính họ làm như vậy chứ thực tế chỉ là đánh một, hai cái để hù dọa.