Đồng Nai: Thoát tội nhờ... còn con nít

(PL)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với NVN vì bị can này chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, N. bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam về tội hiếp dâm trẻ em do giở trò đồi bại với một bé gái. Khi bị bắt, do N. không có giấy tờ hộ tịch chứng minh mình bao nhiêu tuổi nên cơ quan điều tra đã đưa N. đi giám định xương. Kết quả giám định cho thấy khi thực hiện hành vi phạm tội, N. chưa đủ 14 tuổi nên... thoát! Theo Nghị quyết 388, trường hợp của N. không được coi là bị oan nên không được bồi thường thiệt hại. Hiện cơ quan điều tra đang kết luận vụ việc, chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh để làm thủ tục đưa N. vào trường giáo dưỡng theo quy định. THÁI BÌNH