Đồng Nai: Truy bắt nhóm côn đồ múa mã tấu tại quán bar

Theo một nhân viên của quán bar thì sự việc xảy ra vào đêm 27-7 khi có hơn 100 người đến quán gây gổ với bảo vệ. Hai bên xảy ra cự cãi một lúc thì nhóm người lạ bỏ đi nhưng sau đó quay lại, cầm hung khí chém loạn xạ trước quán. Bảo vệ quán bar nhanh chóng đóng cửa lại nên nhóm côn đồ chém bể cửa kiếng chứ không vào trong được… Nhóm này tiếp tục quay lại quậy phá một lần nữa trước khi giải tán do thấy có mặt lực lượng chức năng.

Về việc trên, chiều 28-7, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), xác nhận nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hai băng nhóm bên trong và ngoài quán bar. Theo Đại tá Đạt, khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt ngăn chặn nên không có ai bị thương. Công an thu giữ bốn mã tấu, xác định nhóm đối tượng trên cư ngụ tại Hố Nai, TP Biên Hòa và đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra, truy bắt.

TIẾN DŨNG