Đồng Nai: Truy nã khẩn cấp tên cướp Cường “gò”

Sau khi đứng ra thành lập băng nhóm để cướp giật tài sản của người đi đường, các đối tượng tham gia gây án lần lượt bị công an bắt giữ, chỉ riêng Cường “gò” nhanh chân tẩu thoát. Hắn bỏ nhà sống lang thang rồi tiếp tục chiêu binh thành lập băng cướp mới. Tổng cộng Cường “gò” đã thành lập hơn 10 băng cướp. Hàng chục tên đàn em đang ngồi tù vì Cường “gò”, thế nhưng đến nay hắn vẫn biệt tăm.

Giữa năm 2007 đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Mặc dù Công an TP. Biên Hòa và CA các huyện nhiều lần ra quân truy bắt hàng loạt băng cướp thế nhưng nạn cướp giật tài sản của người đi đường vẫn không thuyên giảm. Qua nắm bắt địa bàn, trinh sát phát hiện một băng nhóm ngụ tại huyện Cẩm My,ä gồm những thanh thiếu niên đua đòi ăn chơi, chuyên dùng xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường từ đô thị đến nông thôn hẻo lánh để “săn mồi” cướp giật, trộm cắp tài sản. Đặc biệt, qua quá trình bắt giữ các băng cướp, lực lượng CA phát hiện đối tượng Vũ Mạnh Cường (Cường “gò”, SN 1989, ngụ ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) rất nguy hiểm và manh động. Tuy còn trẻ nhưng Cường rất ma mãnh. Là con của gia đình nghèo, cha mẹ làm nghề lao động phổ thông rất vất vả để kiếm sống qua ngày nhưng Cường không phụ giúp được gì mà bỏ nhà sống lang thang, đàn đúm với bạn bè xấu. Học hết lớp 8, Cường bỏ học. Năm 2005, Cường “khởi nghiệp” bằng việc đi trộm chó ở khắp các vùng nông thôn. Tài trộm chó của Cường như “xuất quỷ nhập thần” nên không ai bắt được hắn.

Từ trộm chó, dần dần Cường “gò” chuyển sang trộm cắp tài sản có giá trị lớn hơn để có tiền tiêu xài. Tốc độ xài tiền của Cường “gò” càng tăng thêm, nên từ năm 2007 hắn rủ rê đám bạn ngụ cùng xã đi cướp giật. Để tránh sự dòm ngó của người dân địa phương, Cường “gò” rủ đồng bọn lên TP. Biên Hoà thuê nhà nghỉ ở để gây án và ăn chơi ở các quán bar, vũ trường thâu đêm.

Để có tiền ăn chơi trác táng, Cường “gò” đã cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ cướp trên khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điển hình một số vụ như, cuối tháng 9 đến tháng 12-2008, Cường cùng Bùi Mạnh Đạt (24 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn TP. Biên Hòa. 17 giờ ngày 18-10-2008, Đạt và Cường đi xe máy trên đường 5 (thuộc phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) phát hiện chị M.T (26 tuổi, ngụ KP6, phường Tân Tiến) đi xe máy một mình, chúng liền ép xe giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng. Sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp giật, ngày 18-12-2008, Đạt bị công an truy tìm gắt gao nên đã đến Công an thành phố Biên Hòa đầu thú.

Trước đó, trong quá trình thụ lý điều tra một băng nhóm cướp giật tài sản khác, ngày 10-11-2008, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định truy nã Cường “gò” về hành vi cùng đồng bọn cướp giật tài sản. Nhưng trong thời gian lẩn trốn, Cường vẫn liên tục lôi kéo những đối tượng khác lập nhóm tiếp tục gây án. Ngày 5-5-2009, Cường cùng với Đặng Quốc Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) và tên Nguyên (chưa rõ lai lịch) giật sợi dây chuyền bạch kim của chị T.T.V.A (ngụ P. Bửu Long, TP.Biên Hòa) trên đường CMT8, TP. Biên Hòa. Người đi đường đã tổ chức truy đuổi, bắt được tên Hoàng giao công an, còn Cường và Nguyên sử dụng xe phân khối lớn nhanh chóng biến mất chỉ trong nháy mắt. Trong lúc công an đang truy tìm Cường “gò” thì ngày 24-7-2009 hắn lại cùng Ngô Văn Cảnh (19 tuổi, ngụ ấp 6, xã Sông Ray) lấy trộm xe máy hiệu Airblade của anh L.Đ.C (ngụ phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa).

Ngày 25-7, cả bọn mang xe đến quận 12, TP.Hồ Chí Minh bán thì bị Công an quận 12 bắt giữ được tên Cảnh. Lần này Cường cũng nhanh chân tẩu thoát. Chưa dừng lại, ngày 9-8-2009, Cường cùng Nguyễn Thanh Long (24 tuổi, ngụ ấp 6, xã Sông Ray) giật dây chuyền vàng của chị Đ.T.T.L trên đường Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa. Long bị quần chúng bắt giữ, Cường lại trốn thoát một cách dễ dàng. Ngoài ra, trong thời gian lẩn trốn, Cường còn lôi kéo, rủ rê những tên khác gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Long Khánh. Tên Cường rất ma mãnh, luôn thay đổi chỗ ở. Mỗi khi trinh sát tìm đến nơi Cường trú ngụ thì hắn đã bỏ đi nơi khác trước đó vài giờ.

Hiện nay Công an TP. Biên Hòa, Công an huyện Long Thành đã phát lệnh truy nã tên cướp Vũ Mạnh Cường. Nếu ai phát hiện Cường đang ở đâu báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi số 0613.825098, 0913982099 gặp điều tra viên Trần Văn Vượng - Công an TP. Biên Hòa.





Theo MINH THẮNG (CATP)