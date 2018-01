Đồng Nai: Xe ôm truyền thống tấn công tài xế GrabBike

Vào trưa 16-1, tại công viên Amata (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra một vụ ẩu đả giữa các tài xế xe ôm truyền thống và tài xế xe ôm công nghệ GrabBike. Vụ việc được người dân đi đường ghi lại, đưa clip lên mạng xã hội gây xôn xao.



Tài xế Tươi bị đánh đổ máu được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.



Theo anh Nguyễn Quang Tươi (35 tuổi, tài xế GrabBike), vào thời điểm trên, anh đang đậu xe ngay Công viên Amata thì thấy có một đồng nghiệp chạy GrabBike là Nguyễn Văn Thọ (21 tuổi, ngụ Nghệ An) đang bị nhiều tài xế xe ôm truyền thống vây đánh. Lúc này anh Tươi đến can ngăn thì bị những người xe ôm truyền thống cầm gậy tấn công.



Thấy vậy anh Tươi bỏ chạy được một đoạn thì té ngã. Lúc này, những tài xế xe ôm truyền thống đuổi kịp và tiếp tục đánh vào người, vào đầu.

Sau khi các tài xế xe ôm truyền thống bỏ đi, anh Tươi được các đồng nghiệp chở vào BV đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Bệnh nhân phải khâu năm mũi trên đầu.



Theo tìm hiểu của PV, khi tài xế Thọ đang đứng ở công viên đón khách thì có một người tới yêu cầu phải đi vì đó là địa bàn của họ. Anh Thọ phản ứng bằng lời nói thì bị nhiều tài xế xe ôm truyền thống xông vào hành hung.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, giữ trật tự, đồng thời yêu cầu các tài xế GrabBike giải tán. Sau đó hai người bị đánh đã trình báo vụ việc đến Công an phường Long Bình. Tuy nhiên, địa điểm xảy ra thuộc Khu công nghiệp Amata nên Công an phường Long Bình đã hướng dẫn hai nạn nhân đến Đồn công an KCN Biên Hòa trình báo.