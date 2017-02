Đồng Nai xử lý hơn 150 “ma men“ lái ô tô con

Ngày 16-2, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an Đồng Nai) cho biết qua việc thực hiện chuyên đề nồng độ cồn trong đợt cao điểm bảo đảm ATGT tết nguyên đán Đinh Dậu (từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017) đã đạt được kết quả trên. Công an phạt hành chính 400 trường hợp với số tiền phạt gần 1,25 tỉ đồng. Ngoài ra Phòng PC67 Công an Đồng Nai còn tước GPLX 365 trường hợp.



Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai đang kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo PC67, trong số trên có 516 trường hợp lái xe vi phạm là người điều khiển xe mô tô, xe máy; 18 trường hợp lái xe ô tô tải; 1 trường hợp lái xe đầu kéo và có 156 trường hợp là tài xế lái xe ô tô con.

Về tuyến đường vi phạm thì có 545 trường hợp lưu thông trên quốc lộ 1A, 68 trường hợp lưu thông trên quốc lộ 20 và 78 trường hợp lưu trên quốc lộ 51. Thời gian mà các tài xế vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất là từ 12 giờ đến 18 giờ với gần 600 trường hợp.

PC67 cho hay việc thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ là cồn để giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra.