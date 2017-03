Đồng Tháp: 2 tên cướp giật dây chuyền “sa lưới” sau 15 phút gây án

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Hữu Nhân (21 tuổi) và Nguyễn Tấn Thanh (20 tuổi), cùng ngụ Châu Thành, Đồng Tháp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Khoảng 8h ngàng 4/9, chị Lê thị Kim Bông (ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) điều khiển xe máy lưu thông trên QL80, thì bị 2 đối tượng nói trên chạy xe máy từ phía sau ép sát, giật phăng sợi dây chuyền vàng 1,3 chỉ đang đeo trên cổ.



Do giữa 2 xe máy xảy ra va chạm với nhau, nên 2 bên đều bị té ngã, 2 đối tượng nhanh chóng dựng xe lên và tẩu thoát. Từ những thông tin nhận dạng đặc điểm về đối tượng do nạn nhân trình báo, Công an huyện Châu Thành đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nóng đối tượng cướp giật.



15 phút sau, một tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mang biển kiểm soát 60N – 9780 chạy với tốc độ rất cao về hướng TX Sa Đéc, trùng khớp với thông tin nạn nhân cung cấp. Nhanh chóng, tổ công tác đã bám sát, sử dụng nghiệp vụ khống chế, bắt giữ đối tượng.



Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ sợi dây chuyền vàng tang vật, bọn chúng vừa cướp giật được cất giấu trong gói thuốc lá. Tiếp tục đấu tranh, bọn chúng khai nhận, đã thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền vào ngày 31/8 và ngày 2/9, cũng trên địa bàn huyện Châu Thành





