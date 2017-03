Đồng Tháp: Đã “tha” rồi còn “buộc” lại

Ngày 11-4 vừa qua, Công an huyện Lai Vung đã ra quyết định khởi tố ông Võ Văn Sanh, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, Lai Vung (Đồng Tháp) về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Đây là một vụ án có nhiều lấn cấn mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh. Bảy năm trước, ông Sanh đã từng bị khởi tố, truy tố về hành vi tương tự. Vì chưa đủ cơ sở buộc tội nên TAND huyện Lai Vung phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau đó, VKS huyện đã đình chỉ vụ án.

Từng nóng vội khởi tố...

Trước đây, cha ông Sanh có cho ông Thà ở nhờ trên một phần đất. Năm 1991, ông Thà bỏ đi nơi khác sinh sống nên ông Sanh lấy lại đất canh tác. Khi quay về, ông Thà tự nguyện ra xã trả lại đất cho ông Sanh thì không hiểu sao xã lại không chịu. Sau đó, huyện ra quyết định buộc ông Sanh giao cho ông Thà 336 m2 đất.

Vì sau đó ông Thà không đến nhận đất nên ông Sanh tiếp tục canh tác thì nhiều lần bị xã, huyện cưỡng chế buộc giao đất cho ông Thà. Đỉnh điểm của vụ việc là ông Sanh bị khởi tố, truy tố về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Tháng 3-2002, TAND huyện Lai Vung lên kế hoạch đưa ông Sanh ra xử lưu động tại chợ xã Vĩnh Thới nhưng hôm đó, các cán bộ tố tụng vừa xuống đã âm thầm bỏ về, không thông báo lý do với ông Sanh và bà con dự khán. Hai tháng sau, VKS huyện đình chỉ vụ án với lý do “trong quá trình điều tra, bị can thấy được sai trật của mình và đồng ý giao đất cho cho ông Thà sử dụng. Cho nên không cần thiết xử lý bằng biện pháp hình sự mà chỉ cần xử lý hành chính là đủ giáo dục”.

Theo ông Sanh, ông chưa bao giờ đồng ý giao đất cho ông Thà bởi “Tui có giao thì ông Thà cũng không đến lấy”. Khi được VKSND huyện mời nhận quyết định đình chỉ, ông không dám nhận. Ông kể: “Tui là nông dân ít học, cứ nghĩ tòa đã thông báo thì phải đưa mình ra xử để làm rõ trắng đen”. Từ đó, ông liên tục gửi đơn khiếu nại việc tòa không xét xử mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Hồng Hải, Chánh án TAND huyện Lai Vung, cho biết trước khi TAND huyện đưa vụ án của ông Sanh ra xử năm 2002, các cơ quan tố tụng của tỉnh đã họp bàn và thấy chưa đủ cơ sở buộc tội ông Sanh nên yêu cầu ngưng lại. “Sau đó, chúng tôi trả hồ sơ vụ án cho VKS huyện yêu cầu điều tra bổ sung, rồi thấy VKS huyện ra quyết định đình chỉ vụ án”. Như vậy, theo thông tin ông Hải cung cấp thì ông Sanh đã bị khởi tố, truy tố oan vì không đủ cơ sở buộc tội.

Lặp lại sai lầm cũ?

Theo Công an huyện Lai Vung, lý do cơ quan này khởi tố lần thứ hai đối với ông Sanh là bởi hiện nay ông Sanh vẫn tiếp tục lấn chiếm phần đất mà các cơ quan chức năng đã giao cho ông Thà nên cần phải xử lý hình sự tiếp.

Điều ngạc nhiên là trong khi các cơ quan tố tụng cố ép ông Sanh trả đất cho ông Thà thì ông Thà lại khăng khăng... từ chối nhận đất và khẳng định: “Cha ông Sanh cho gia đình tôi ở nhờ, nay không trả đất mà còn đòi cưỡng chế lấy đất thì tôi đâu còn là con người mà là con thú mới đúng! Tôi được bên vợ cho đất nên chuyển đi từ mười mấy năm nay rồi chứ đâu có ở đó”. Trong lần chính quyền cưỡng chế gần đây nhất, ông Thà đã quay về, ra xã khẳng định mong muốn trả lại đất cho ông Sanh.

Chính vì nguồn gốc đất là của gia đình ông Sanh cho ông Thà ở nhờ, chính vì ông Thà từ chối không đến nhận đất, luôn bày tỏ ý nguyện trả đất cho ông Sanh mà các cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Tháp đã kết luận là chưa đủ cơ sở buộc tội ông Sanh. Nay cũng vẫn những tình tiết ấy, công an huyện lại khởi tố lần thứ hai, liệu có đi vào “vết xe đổ” cũ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.