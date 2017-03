Đồng Tháp: Phá một tụ điểm đá gà ăn tiền

(PLO) - Ngày 19/6, Công an huyện Tam Nông và Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp phá một tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp với sự tham gia của 21 đối tượng.