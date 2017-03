(PL)- Sáng 7-5, đại diện Công an huyện Lấp Vò, thường trực UBND và Công an xã Định An đã đến gia đình em Võ Minh Thạnh (học sinh lớp 11, ấp Bình An, xã Bình Thành, Lấp Vò) nhận lỗi trước việc làm sai trái của công an xã đối với em Thạnh (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 6-5).

Ông Nguyễn Văn Hoảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Định An, hứa sẽ kiểm điểm Phó Công an xã Cao Văn Cường Em và những cán bộ công an xã có liên quan đến vụ còng tay em Thạnh suốt đêm 24-4 khi em về nhà bà ngoại ngủ. VĨNH SƠN