Đốt ga Vinh vì nghi nữ nhân viên nhìn mình với ánh mắt khinh thường

Hòa là người trú tại khối 6, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 7giờ 45 phút sáng 8-12, khi ga Vinh đang hoạt động bình thường thì một người đàn ông đi xe máy mang theo “bom” xăng xông vào. Người này đổ xăng ở khu vực bán vé và nơi hành khách chờ tàu rồi phóng hỏa.

Khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhân viên và hành khách hoảng hốt tìm đường thoát hiểm. Trong khi đó, người đàn ông này lên xe máy trốn khỏi hiện trường.



Ga Vinh, nơi Hòa mang can xăng vào phóng hỏa ở khu vực bán vé tầng 1

Công an phường Quán Bàu và Công an TP Vinh đã điều tra ra Hòa là nghi can mang “bom” xăng phóng hỏa đốt cháy khu vực tần 1 nhà ga Vinh trên.

Vụ phóng hỏa không làm thương vong về người nhưng đã làm tê liệt hệ thống bán vé tàu Bắc-Nam khoảng 1 giờ đồng hồ; cháy hỏng hoàn toàn một máy điều hòa nhiệt độ, ba quạt gió, một máy cản gió, một camera an ninh, hai điện thoại, một bộ bàn ghế, tường và gạch nền khu vực quầy bán vé bị cháy đen. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 120 triệu đồng.



Trần tầng 1 và hệ thống điều hòa ở ga Vinh bị cháy đen, hư hỏng

Bước đầu, Hòa khai vì nghi một nữ nhân viên ga Vinh nhìn mình với ánh mắt khinh thường nên đã lấy can nhựa loại 20 lít đi mua 200 ngàn tiền xăng, mang đến ga để đốt.

Hòa chưa có gia đình và làm nghề xe ôm ở cổng ga Vinh nhiều năm nay. Gia đình đã lên Công an Tp Vinh trình báo Hòa bị bệnh tâm thần, đưa sổ khám bệnh và đưa thuốc điều trị để làm bằng chứng.